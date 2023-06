Babiš neuspěl s debatou o migrační reformě EU, podle Kupky šířil lži

Praha - Expremiér a předseda ANO Andrej Babiš ani dnes neprosadil požadavek, aby Sněmovna vyzvala vládu k odvolání souhlasu s reformou migračních pravidel Evropské unie. Reforma podle Babiše bude znamenat příliv běženců z Asie a Afriky a rozmach uprchlických gangů. Obdobný Babišův požadavek koalice ve Sněmovně odmítla už v úterý. Podle ministra dopravy a místopředsedy ODS Martina Kupky bývalý ministerský předseda šířil lži, prokazatelné nesmysly a nenávist.

Babiš označil migrační pakt, který dohodli ministři vnitra zemí EU, za ztrátu svrchovanosti členských zemí. "Pan (ministr vnitra Vít) Rakušan (STAN) to zkrátka domluvil blbě, protože to domluvil blbě," vysvětlil Babiš. "Migrační pakt je podvod, ztráta svrchovanosti," prohlásil. Podle expremiéra se naplnila jeho předvolební varování i před Piráty. "Já bych řekl, že jsem vědma," míní Babiš,

Předseda ANO žádal premiéra Petra Fialu (ODS), aby na Evropské radě požádal o příspěvek 40 miliard korun na péči o ukrajinské uprchlíky před ruskou agresí a změnil pozici ČR k migračnímu paktu. "Já jsem dospěl k závěru, že je to marné. Vláda vůbec nechápe, co se stalo a o co jde," uvedl Babiš. "Pan premiér neustále lže. Pan premiér je splachovací, nebojuje za zájmy České republiky," dodal.

Fiala v reakci odkázal na své úterní vyjádření, podle něho Babiš opět ukázal, že EU vůbec nerozumí. "Kdyby totiž tušil, jak EU funguje, tak by věděl, že žádné blokování pozice Rady ministrů možné není. Textu se teď budou věnovat další evropské instituce, protože o tom zkrátka ministři vnitra už rozhodli. Evropská rada tyto věci vůbec neschvaluje, protože se využívá jiný legislativní postup," uvedl Fiala.

Jediným řešením je podle Babiše nepřipustit, aby do Evropy přijeli další uprchlíci a současné migranty vrátit do zemí původu. "Dejte jim nějaké peníze, ať se vrátí domů," řekl expremiér. Citoval také články, podle nichž v Německu řádí až čtvrtmilionové přistěhovalecké gangy. "Tady je článek: 'Němce děsí válka klaunů ... klanů'," konstatoval Babiš.

Kupka v reakci uvedl, že Babiš překračuje daleko hranice elementární slušné opoziční politiky. "To je smutný příběh toho, co se stalo s Andrejem Babišem," poznamenal. Rétorika nenávisti a vzbuzování nejtemnějších pudů a vášní je krajně nebezpečná hra, podotkl ministr. Babiš by měl respektovat základní pravidla demokratického boje, neopustit elementární rovinu slušné politiky, jinak se ANO začne podobat "nahnědlým", tedy fašistickým hnutím. "V čem jsme zhnědli, my jsme vůbec nezhnědli," oponoval expremiér.