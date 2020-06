Babiš: Neprojednat rozpočet v legislativní nouzi by byl problém

Praha - Pokud Sněmovna neprojedná vládou navrhované zvýšení schodku letošního státního rozpočtu na 500 miliard korun v režimu legislativní nouze, byl by to velký problém. Novinářům to dnes řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Projednat předpis mimo režim legislativní nouze doporučil dnes na návrh opoziční ODS rozpočtový výbor komory. Doporučení výboru Sněmovna může přehlasovat a návrh probrat zrychleně. Pokud by se postupovalo podle návrhu výboru, bylo by to rozhodnutí proti občanům, řekl Babiš.

Premiér uvedl, že kabinet jedná o podpoře rozpočtu se všemi stranami. Ráno měl schůzku s předsedou KSČM Vojtěchem Filipem, jehož strana kabinet toleruje, chystá se mluvit ještě s lidovci. "Nejsme vláda, která je v každém případě závislá na KSČM, jednáme se všemi. Doufám, že najdeme konsensus a že se to rychle podpoří," uvedl Babiš. Pokud Sněmovna návrh na zvýšení schodku na 500 miliard rychle nepodpoří, všichni budou podle premiéra čekat na peníze.

Nesouhlasí s tím, aby Sněmovna projednala návrh mimo režim legislativní nouze. Kritizuje proto doporučení výboru. "Je to velký problém, to rozhodnutí je proti občanům naší země, proti obcím, krajům, starostům, proti všem, je to absolutní nesmysl," uvedl. Opoziční strany podle něj dělají politiku proti zájmům každého občana.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) připravuje po výtkách opozice ohledně nejasného určení peněz pozměňovací návrh, který peníze rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun. "My nevíme, co se stane, musíme mít nějaké rezervy," uvedl Babiš. Česko se podle něj z koronavirové krize má proinvestovat. "Rezerva 36 miliard není moc," konstatoval.

Z opozice jedná kabinet dál s Piráty a lidovci. "Ostatní do toho jen hází vidle a bourají to. Nechtějí, abychom ty peníze dopravili do ekonomiky a podpořili zaměstnanost a tak dále," kritizoval Babiš. Nevyloučil ani to, že by Sněmovna jako celek mohla návrh projednat už dnes. "Čím dřív, tím líp," dodal.

MF upřesní, na co půjdou peníze z navýšeného schodku 500 mld. Kč

Ministerstvo financí připravuje pozměňovací návrh k nejnovější novele státního rozpočtu, kterou dostali k projednání poslanci a která navyšuje schodek až na 500 miliard korun. V reakci na výtky opozice upřesní, na co půjde větší část peněz z navýšené vládní rozpočtové rezervy. Poslancům z rozpočtového výboru to dnes řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Opozice i KSČM, která vládu toleruje, vládě vytýkají to, že neuvedla, na co chce peníze použít.

Původní schodek rozpočtu měl být 40 miliard korun. Sněmovna už ho dvakrát na návrh vlády navýšila, naposledy na 300 miliard. O 137 miliard se nově navýší vládní rozpočtová rezerva. Nynější rezerva je už téměř vyčerpaná na opatření proti dopadům epidemie koronaviru. Podle ministryně v ní zůstává 100 milionů korun. Terčem kritiky opozice se stalo hlavně to, že vláda v důvodové zprávě neuvádí, na co přesně chce dodatečné peníze do rezervy použít.

Schillerová řekla, že ministerstvo připravuje pozměňovací návrh, který užití peněz z rezervy upřesní a rozepíše do jednotlivých kapitol. Do rozpočtové rezervy by mělo jít asi 36 miliard korun.

Také předsedkyně Národní rozpočtové rady Eva Zamrazilová dnes před členy výboru upozorňovala na to, že není určeno, na co mají tyto miliardy jít. Hovořila o potřebě demokratické kontroly peněz na příjmové i výdajové straně rozpočtu.

"Koukli se z okna, nastřelili tam nějaká čísla," kritizoval ministerstvo financí bývalý ministr Miroslav Kalousek (TOP 09). Tvrdil, že ministryně při pondělní videokonferenci s předsedy poslaneckých klubů uvedla, že neumí určit, na co peníze půjdou. Schillerová mimo jiné řekla, že vláda potřebuje peníze převážně na investice a připomněla i návrh dát obcím 12,8 miliardy korun.

"Když nemáme ten komplexní pozměňovací návrh, tak bychom velice těžce rozhodovali," řekl poslanec KSČM Jiří Dolejš (KSČM). Nejde podle něj o to odmítnout vládní návrh, ale ujasnit si další postup, aby těch chyb bylo co nejméně. Dolejš avizoval, že poslanci KSČM ve výboru dnes "hodí ručník do ringu", tedy že se při hlasování o doporučujícím usnesení zdrží.

Také poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík označil za nepřijatelné, aby vláda rozhodovala o penězích z rezervy podle své libovůle. "Zajímá nás, kam ty peníze půjdou," řekl.

Předseda klubu ODS Zbyněk Stanjura chce navrhnout usnesení, kterým výbor doporučí Sněmovně projednat rozpočet v řádném rozpočtovém procesu se zkrácenými lhůtami. Za urychlené přijetí novely rozpočtu se naproti tomu přimlouval poslanec vládního hnutí ANO Jan Volný.

KSČM se při hlasování o změně rozpočtu ve výboru zdrží

Poslanci KSČM se při dnešním jednání sněmovního rozpočtového výboru o vládním návrhu navýšení schodku rozpočtu na 500 miliard korun při hlasování zdrží. Novinářům to po jednání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) řekl předseda komunistů Vojtěch Filip. Babiš ho dnes k podpoře změny nepřesvědčil, podle Filipa chybí konkrétní podoba plánovaných investic. Podle Babiše chtějí komunisté snížit schodek na 450 miliard.

Filip uvedl, že komunistům se deficit zdá příliš vysoký. "Premiér sice argumentoval stanoviskem prezidenta (Miloše Zemana), ale já pořád chci vidět investiční plán, který by to zahrnoval," řekl Filip. Babiš v pondělí po schůzce se Zemanem řekl, že prezident s dalším rekordním navýšením rozpočtu souhlasí.

Z aktuálního návrhu se podle předsedy KSČM zdá, že vláda chce mít spíš k dispozici volné peníze. "Které by použila, jak by sama uvážila, bez kontroly Parlamentu, a to se nám nelíbí," dodal. Diskuse s premiérem se podle něj dnes netýkala konkrétních škrtů.

Babiš řekl, že podle komunistů je 500 miliard příliš moc. "KSČM chce 450 miliard a (Filip) měl nějaké kritické názory k tomu, jak funguje ministerstvo obrany," řekl novinářům premiér. O dohodě o toleranci mezi KSČM a ANO se podle Babiše na dnešní schůzce nehovořilo. "Pan Filip přijde začátkem července s nějakým návrhem," vysvětlil. Komunisté chtějí, aby dohoda doznala změn, protože v původním znění nepočítala s koronavirovou epidemií.

Premiér odmítl tvrzení, že je jednání o rozpočtu vydíráním ze strany KSČM. "Nemyslím si to, spíš jsou to nějaké jejich vnitrostranické záležitosti, nemyslím, že je to to, co říkáte," uvedl. Spolupráce na základě dohody o toleranci podle Babiše dosud fungovala dobře. "Teď je tento problém," dodal.

V rozpočtovém výboru se poslanci KSČM zdrží. "Po skončení výboru budou zasedat naši experti. Pokud jde o rozpočet, budeme jednat dále i v našich týmech, které jsou ustaveny podle dohody o toleranci (s hnutím ANO)," uvedl Filip. Není si jist, zda bude o podpoře rozpočtu definitivně rozhodovat sobotní zasedání širšího vedení KSČM. "Uvidíme, jestli to do soboty vyjde," prohlásil Filip.

"Nemáme úplně jasno, na co, kam a jak," řekl dnes na rozpočtovém výboru poslanec Jiří Dolejš (KSČM). "Nesmíme se divit zcela věcným obavám z toho, aby nám dějiny a voliči nenafackovali za to, že jsme jednali ukvapeně," dodal. Nejde podle něj o to odmítnout vládní návrh, ale ujasnit si další postup, aby chyb bylo co nejméně.

Vláda žádá Sněmovnu o navýšení schodku už potřetí, kvůli koronavirové epidemii narostl zatím z 40 miliard na 300 miliard Kč. Komunisté dosud v hlasování menšinový kabinet ANO a ČSSD podpořili. Koalice o podpoře jedná i s dalšími stranami. "Budeme o tom ještě jednat na poslaneckém klubu a požádal jsem premiéra o jednání k tomuto tématu," sdělil dnes ČTK předseda KDU-ČSL Marian Jurečka.