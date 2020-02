Babiš neočekává, že se EU v únoru shodne na rozpočtu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) neočekává, že se státy Evropské unie za tři týdny na summitu dohodnou na unijním rozpočtu pro roky 2021 až 2027. Novinářům to řekl před odletem na dnešní summit skupiny Přátel koheze v Portugalsku. Zástupci 17 evropských států včetně ČR, kteří usilují o to, aby se v příštím víceletém finančním rámci EU nekrátily peníze určené na politiku soudržnosti, podle něj dnes přijmou deklaraci, že původní návrh nesplňuje jejich představy.

"Já osobně si myslím, že k dohodě nedojde. Bude to velký boj. Ten návrh si myslím, že je ve prospěch čistých plátců. Když se podíváme, co všechno následně dostanou, tak ta výsledná kalkulace není taková, jak se vždycky říká," řekl Babiš k summitu, který svolal předseda Evropské rady Charles Michel na 20. února do Bruselu.

Skupina států převážně z východní a jižní části unie, která se dnes schází v Portugalsku, bude podle Babiše bojovat za to, aby dostala co nejvíc peněz na investice. Český premiér unii opakovaně vyčítá, že plýtvá penězi na svůj vlastní chod, šetřit by se podle něj mohlo i u navyšování rozpočtu pohraniční stráže či v oblasti obrany, protože většina států je členy Severoatlantické aliance.

Dnešní akce v Portugalsku naváže na setkání, jež se uskutečnilo v listopadu v Praze. Účastníci pražského summitu přijali deklaraci, podle níž politika soudržnosti představuje klíčový investiční nástroj EU a lze ji využít i k řešení nových výzev, jako jsou změna klimatu, transformace průmyslu nebo stárnutí populace.

Babiš se před unijním summitem chystá ještě příští týden na jednání o rozpočtu EU s Michelem. Novinářům dnes řekl, že šéfovi Evropské rady chce zopakovat, jaká je česká pozice.