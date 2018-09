Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) si nemyslí, že by svým nedělním výrokem o tom, že europoslanec ČSSD Miroslav Poche nebude ministrem zahraničí, ohrožoval vládní koalici ANO se sociální demokracií. Uvedl to dnes na dotazy novinářů s tím, že čeká na rozhodnutí ČSSD.

"Myslím, že si to pan (předseda ČSSD Jan) Hamáček vyřeší. Já jsem řekl nějaký názor i na základě různých vystoupení pana Pocheho, které hodnotím velice nešťastně," řekl Babiš. Hamáček v pátek po zasedání širšího vedení ČSSD oznámil, že chce spor o nominaci Pocheho řešit až po říjnových komunálních a senátních volbách.

"A v čem, koalice funguje velice dobře," uvedl premiér na dotaz, zda svým výrokem neohrožuje funkčnost vládní koalice. Předseda vlády podotkl, že rozdíl mezi hnutím ANO a ČSSD je v tom, že v sociální demokracii o ministrech rozhoduje předsednictvo. "Pan Hamáček nemá jednoduchou situaci," dodal.

Poche, kterého odmítá jmenovat ministrem zahraničí prezident Miloš Zeman, nyní působí v Černínském paláci jako politický tajemník. Ministerstvo proto prozatímně řídí vicepremiér Hamáček, který je zároveň ministrem vnitra.

"Působení pana Pocheho je velice negativní, je jasné, že on nebude ministrem," řekl v neděli Babiš s tím, že je nepřijatelné, aby se Poche někdy na ministerstvu choval, jako by ministrem byl. Hamáček výrok odmítl komentovat, chce s premiérem ještě jednat. Poche uvedl, že uvnitř ČSSD cítí velkou podporu a že Babiš by měl respektovat koaliční smlouvu, a tím i nominace na ministry.

Poche řekl, že nechce měnit dosavadní zahraničněpolitickou orientaci Česka a nechce, aby na zahraniční politiku měla vliv komunistická strana. Rovněž odmítl, aby politika zasahovala do výběru velvyslanců, jak se to podle Pocheho stávalo v předchozí Babišově vládě.

ANO zahájilo kampaň, jako priority má dopravu, byty a školy

Praha - Zlepšení dopravní infrastruktury, dostupné byty a školy patří mezi priority, s nimiž vládní hnutí ANO půjde do nadcházejících komunálních a senátních voleb. Uvedl to předseda hnutí a vlády Andrej Babiš při zahájení kampaně k volbám pod heslem Uděláme Česko bohatší.

Premiér slíbil mimo jiné stoprocentní dotaci státu na výstavbu obecních bytů, pokud ze stovky postavených pětinu budou tvořit sociální byty. "Nesmyslné debaty o sociálním bydlení nejsou na místě, musíme mít dostupné bydlení," uvedl Babiš.

"Máme co obhajovat, takže uvidíme, jak naši primátoři a starostové pracovali," řekl předseda vlády. Za klíčový označil výsledek v hlavním městě. Poznamenal, že nebyl spokojen s tím, že ANO loni v říjnových volbách do Sněmovny získalo v Praze jen 20 procent hlasů. ANO před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby ve většině krajských měst i v hlavním městě. Z 8717 kandidátů hnutí na obecní zastupitele bylo zvoleno 1610.

Své plány představili kandidáti hnutí na pražského, brněnského a ostravského primátora. Podnikatel Petr Stuchlík, který by v čele hlavního města mohl vystřídat již nekandidující Adrianu Krnáčovou (ANO), slíbil mimo jiné propojení Běchovic na dálnici D10 do roku 2025, metro na trase D do Písnice do roku 2027 nebo výstavbu vnitřního pražského okruhu do roku 2030, pokud nebude Praze vládnout koalice s aktivisty typu Zelených.

Stuchlík podobně jako Babiš hájil působení Krnáčové jako krizové manažerky, která si uškodila nepříliš dobrou komunikací. Vyzdvihl dostavbu tunelu Blanka i "skvěle funkční" Lítačku, která nahradila opencard. "Musíme Praze vrátit hrdost a bohatství, které v ní je," sliboval Stuchlík.

Ostravský primátor Tomáš Macura představil projekt přestavby památkově chráněné historické budovy městských jatek z roku 1881 na městskou galerii moderního umění, výstavbu pěti domů s 86 nájemními byty nebo rekonstrukci městské nemocnice za 2,3 miliardy korun.

Brněnský primátor Petr Vokřál označil za pozitivní, že je jeho město rozkopáno, neboť se začalo stavět. Chystá projekt velkého městského okruhu, nový koncertní sál pro 1200 návštěvníků, parkoviště pro fakultní nemocnici nebo atletickou halu v rámci univerzitního kampusu.

Skeptičtější byl Babiš v odhadu výsledku hnutí v senátních volbách. "Nám ten Senát nikdy moc nešel," přiznal. Za kvalitní kandidáty ANO označil bývalého ministra financí Ivana Pilného a stávající senátorku za ČSSD, vědkyni Evu Sykovou. ANO má aktuálně v Senátu šest zástupců, žádné křeslo neobhajuje.

Kandidáti hnutí jsou terčem nevybíravých útoků, posteskl si Babiš. Postěžoval si i na to, že mu celou minulou noc chodily "sprosté smsky" kvůli tomu, že kdosi umístil na sociální sítě číslo jeho mobilního telefonu. Souvislost to má zřejmě s oznámením na volebních billboardech, že volební lídři hnutí mají číslo na premiérův mobil.