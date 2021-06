Babiš: Nemocnice Bulovka dostala polní nemocnici příkazem, je z obliga

Olomouc - Nebude-li mít pražská Fakultní nemocnice Bulovka 90 milionů korun na zaplacení provozu polní nemocnice na výstavišti v Letňanech, bude to muset zaplatit ministerstvo financí. Premiér Andrej Babiš to dnes řekl novinářům při návštěvě Olomouce. Řekl, že podle jeho dosavadních zjištění cenu za pronájem vyjednalo ministerstvo zdravotnictví a nemocnice to dostala příkazem. Polní nemocnice sloužila jako záloha pro případ přeplnění nemocnic pacienty s covidem-19, nebyla však využita.

"Dostal jsem podklady, podle kterých je skutečně Bulovka z obliga. My jsme jako vláda rozhodli o záložní nemocnici, ale neřekli jsme kde a jak, to realizovalo ministerstvo zdravotnictví. Podle podkladů, které jsem dostal, ministerstvo zdravotnictví určilo cenu, vyjednalo cenu a Bulovka to dostala příkazem, domníval jsem se, že to bylo jinak," uvedl premiér.

Novinářům v Olomouci řekl, že požádal ráno ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) aby zjistil, kdo určil cenu 29 korun za metr. "Mně se to zdálo od začátku předražené. Proč jsme nešli do O2 Universum, kdo to vyjednal. Je potřeba to prošetřit," doplnil Babiš. Poukázal na to, že Bulovka byla významně oddlužena. "Je potřeba se podívat na jejich hospodaření, zda jsou nebo nejsou schopni to zvládnout. Myslím, že nemocnice v rámci covidu měly obrovské příjmy. A samozřejmě, pokud Bulovka na to nemá, tak to bude muset ministerstvo financí zaplatit," dodal Babiš.

Mluvčí nemocnice Filip Řepa ve středu uvedl, že ministerstvo financí refundaci nákladů spojených s provozem polní nemocnice nemocnici zamítlo. Podle ministerstva jsou náklady věcí smlouvy mezi nemocnicí a soukromou firmou ABF. Obrátit se má na svého zřizovatele, ministerstvo zdravotnictví. Vojtěch řekl Radiožurnálu, že situaci chce vyřešit během týdnů, možná mixem finančních zdrojů včetně Bulovky.

Záložní nemocnici v Letňanech armáda postavila loni koncem října kvůli podzimnímu zhoršování situace ve zdravotnických zařízeních. Ve výstavních halách mohlo podle plánů najít pomoc až 500 pacientů. Nemocnice nikdy nebyla v plném provozu, také kvůli nedostatku personálu. Její zřízení bylo politickým rozhodnutím. Oznámil ho 15. října ministr obrany Lubomír Metnar (za ANO). Pronájem prostoru pro záložní nemocnici ministerstvo zdravotnictví ukončilo k 19. únoru.