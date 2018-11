Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) nechápe, proč ČSSD při hlasování o nedůvěře vládě kabinet nepodpoří a vyhrožuje předčasnými volbami. Sdělil to ČTK. Hnutí ANO, které Babiš vede, podle něj předčasné volby nechce. Širší vedení koaliční ČSSD dnes rozhodlo, že poslanci strany při pátečním hlasování opustí sál. Jejich absence vládu ANO a ČSSD neohrozí, protože pro vyslovení nedůvěry je třeba 101 hlasů. ANO ani komunisté přitom návrh 92 opozičních poslanců nepodpoří.

"Pokud se ČSSD rozhodla, že odejde ze sálu a nepodpoří svou koaliční vládu, tak to nechápu," napsal Babiš. Rozhodnutí sociálních demokratů ho prý zklamalo. "ČSSD se díky vládnímu angažmá zachránila. Byla na pokraji volitelnosti a v opozici by se ztratila úplně. Mrzí mě, že část jejich strany teď kazí naše dobré vztahy a že se tady znovu politikaří," doplnil.

Hlasování o nedůvěře vládě vyvolaly opoziční strany kvůli výrokům premiérova syna Andreje Babiše mladšího ke kauze Čapí hnízdo, v níž premiér i jeho syn čelí obvinění z dotačního podvodu. Vyslovení nedůvěry vládě nebo demise kabinetu ale podle předsedy ČSSD Jana Hamáčka situaci nevyřeší. "Jediné, co může věci vyřešit, je, když voliči znovu rozdají karty," uvedl dnes. Pokud se ve Sněmovně spolu s hlasy ČSSD najde potřebných 120 hlasů pro rozpuštění komory, bude podle Hamáčka sociální demokracie pro.

Hnutí ANO však podle premiéra předčasné volby určitě nechce, protože by destabilizovaly situaci ve společnosti. "Nerozumím jejich vyhrožování předčasnými volbami," uvedl k výrokům Hamáčka. "Volby byly před rokem a občané v nich rozhodli jasně," doplnil.

Předseda poslaneckého klubu ANO Jaroslav Faltýnek řekl České televizi, že poslanci ANO by teoreticky mohli pro rozpuštění Sněmovny hlasovat. "V rámci našeho poslaneckého klubu byla interní debata, že jsme připraveni dodat zbývajících x hlasů do 120, aby se Sněmovna mohla rozpustit a mohly být vypsány předčasné volby. Je to jedna z teoreticky možných variant," uvedl. Doplnil ale, že je to jen jeho osobní názor. "Neprojednalo ho výbor ani předsednictvo. Je to teoretická varianta, ale osobně si myslím, že to není příliš reálné," řekl.

Opozice dnešní rozhodnutí ČSSD označuje za zbabělost či alibismus. "ČSSD souhlasí s tím, že premiér by měl odejít, ale nic pro to neudělá. Je to alibistické. Historický precedent - nehlasovat pro vládu, v níž jsou zastoupeni její ministři," sdělil předseda ODS Petr Fiala. "Sociální demokraté upřednostnili stranický zájem být ve vládě před zájmem České republiky nemít trestně stíhaného premiéra, který může ovlivňovat vyšetřování," řekl ČTK předseda TOP 09 Jiří Pospíšil.