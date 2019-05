Babiš navrhne odvolání Staňka, ČSSD nechce odcházet z vlády

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ujistil vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), že navrhne prezidentovi odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD). V pátek se chce Babiš sejít s Michalem Šmardou (ČSSD), kterého Hamáček navrhuje na Staňkovo místo. Premiér ale prohlásil, že neví, jestli je Šmarda dobrým kandidátem. Krajské organizace sociálních demokratů nepovažují dění kolem ministra kultury za důvod pro odchod z vládní koalice s ANO.

Staněk původně oznámil, že ke konci května rezignuje, ale prezident Miloš Zeman v úterý Staňkovu demisi odmítl. Zeman premiérovi navrhl, aby počkal s odvoláním Staňka na výsledky prověřování trestního oznámení, které ministr podal na odvoleného ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, ředitele Muzea umění v Olomouci Michala Soukupa a jeho předchůdce Pavla Zatloukala. Policie trestní oznámení prověřuje.

V rozhovoru pro Blesk.cz Babiš uvedl, že Zemanovu výzvu by měl vyslyšet spíš Hamáček. Rozpor se sociálními demokraty ale nechce, dodrží koaliční smlouvu. "Já to tam (na Hrad) pošlu a pan prezident se vyjádří," řekl Babiš po odpolední schůzce s Hamáčkem novinářům. Předsedy ČSSD se premiér ptal, zda skutečně trvá na nominaci Šmardy. "Ubezpečil mě, že je to nejlepší kandidát, kterého má sociální demokracie k dispozici. Beru to na vědomí, je to jejich odpovědnost, kdo bude na ministerstvu kultury," řekl Babiš.

Staněk v polovině měsíce oznámil, že rezignuje ke konci května poté, co čelil kritice části odborné veřejnosti i politiků za odvolání Fajta a Soukupa, které viní ze špatného hospodaření. V rezignačním dopise ale napsal, že tak činí na žádost Hamáčka. Zeman nepřijetí demise zdůvodnil tím, že ministr odhalil ve svém resortu "závažná ekonomická pochybení" a neměl by být za tato odhalení trestán.

Staněk dnes novinářům řekl, že s odborníky připravuje podmínky výběrového řízení, případně podobu fungování a financování Národní galerie. Termín vyhlášení konkurzů neohlásil. "Vedl jsem debaty s klíčovými odbornými osobnostmi oboru o tom, jakým způsobem směřovat kroky k přípravě výběrového řízení," řekl. Sociální demokracii opouštět nehodlá. "Jen krysy opouštějí loď, když se potápí, to nejsem. Byl jsem zvolen poslancem za sociální demokracii, svůj mandát za sociální demokracii dokončím," uvedl.

Ministr nechtěl komentovat spekulace o tom, že by kvůli neshodám v koalici vyplývající z jeho situace mohla skončit vláda. Krajské organizace ČSSD, které ČTK oslovila, ale k odchodu z koalice nevidí důvod. Sociální demokraté většinou poukazují na to, že strana ve vládě prosazuje své návrhy, koaliční smlouva nebyla porušena a že Babiš slíbil Staňkovo odvolání navrhnout.