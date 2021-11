Babiš: Návrat k uznávání testů by byl proti doporučení expertů

Praha - Návrat k uznávání PCR testů jako covidových certifikátů, který plánuje budoucí koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN, by byl proti doporučení expertů i postupu Rakouska či Německa. Novinářům to dnes řekl premiér v demisi Andrej Babiš (ANO). Jeho končící kabinet s takovým plánem nesouhlasí mimo jiné proto, že by snížil zájem o očkování proti covidu-19.

Testy na koronavirus se až na výjimky jako covidový certifikát přestaly uznávat v pondělí. V provozovnách služeb, restauracích, na kulturních či sportovních akcích se lidé musejí prokázat dokončeným očkováním nebo potvrzením o prodělání covidu v posledních šesti měsících. Budoucí vláda chce jako covidové certifikáty znovu uznávat PCR testy, řekl dnes kandidát na ministra zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09).

Babiš záměr kritizuje s tím, že jsou proti němu experti, kteří figurují současně v poradních orgánech končící i budoucí vlády. "Pokud to zruší, je to v přímém rozporu s tím, co jejich experti propagují," vysvětlil premiér. Postup by se odlišoval i od kroků Rakouska či Německa. "Já to nějak neberu vážně a ani se mi to nechce komentovat," řekl Babiš k plánům pětikoalice.

Babiš souhlasí se záměrem pětikoalice neuzavírat plošně školy, na vyjádření k úmyslu Spolu a Pirátů se STAN prodloužit vánoční prázdniny je podle něj příliš brzy. "Vánoce jsou relativně daleko, je to otázka spíš na ministerstvo zdravotnictví," uvedl. Souhlasí s plánem na zajištění dodávek kvalitních antigenních testů.

Hlavním kritériem pro řízení epidemie budou podle kandidáta na premiéra Petra Fialy (ODS) obsazenost nemocnic a především jednotek intenzivní péče. "To už máme od září, to jsou jen deklarace o ničem," konstatoval k tomu Babiš.

Podle premiéra je obrovský rozdíl mluvit teoreticky a skutečně být v exekutivě a nést zodpovědnost. Očekává, že budoucí ministři své názory upraví, až do vlády skutečně nastoupí. "Myslím, že se mohou jejich názory změnit, protože jejich experti, kteří jsou i našimi, tvrdí něco jiného než budoucí vláda," podotkl.