Babiš: Nápor na operátory byl jako na Silvestra

Praha - Po spuštění on-line systému pro registraci k očkování proti covidu-19 dnes ráno museli operátoři posílat stejné množství SMS zpráv jako na Silvestra, řekl na tiskové konferenci po návštěvě pražské Nemocnice Na Františku premiér Andrej Babiš (ANO). Dodal, že systém sice na chvíli vypadl, ale funguje. Večer se podle něho první den provozu vyhodnotí. Podle operátorů je vláda o zasílání zpráv předem vůbec neinformovala.

Systém pro registraci lidí starších 80 let se spustil dnes v 08:00. Vykazoval například problémy se zasíláním PIN kódů pomocí SMS, které chodily se zpožděním. Volné termíny pro očkování proti covidu byly po hodině obsazeny. Fungování a podobu systému kritizovala opozice.

Babiš odmítl kritiku, systém podle něj funguje. "Systém nezkolaboval, jak někteří tvrdili, ale byl přetížen," řekl. Problémy s rozesíláním SMS zpráv jsou podle něj věcí operátorů. Ti nicméně uvedli, že s nimi stát tuto otázku vůbec neprobíral. "Jestli někdo mluvil s operátory nebo ne, na to já neumím odpovědět," řekl Babiš. Dodal, že on osobně to neřešil. Hlavní nápor na registrační systém podle něj bude dnes a dále se situace zklidní.

"Je to velký nápor, a pokud operátoři nestíhají posílat esemesky a říkají, že to je jako na Silvestra, tak je třeba si uvědomit tu situaci," řekl Babiš. Podle statistik operátorů lidé v poslední den loňského roku odeslali 31,4 milionu SMS zpráv.

Premiér dodal, že nyní je v systému registrováno 65.000 lidí a termín jich má rezervováno 3000. Další rezervace termínů budou následovat s tím, jak budou do Česka přicházet další dávky vakcín. Stát má nyní podle premiéra objednáno 12 milionů dávek.

Fakt, že termín si mohlo zarezervovat jen 3000 lidí, je podle premiéra dán tím, že většina dávek vakcín je stále určena k očkování v nemocnicích a domovech pro seniory, tedy mimo rezervační systém.

Registrační systém dnes po jeho spuštění kritizovali zástupci opozičních stran, podle kterých nefunguje správně a je komplikovaný. Blok ODS, KDU-ČSL a TOP 09 navrhuje projednat strategii očkování příští týden ve Sněmovně. Pokud to vládní strany nepodpoří, počítá se svoláním mimořádné schůze.