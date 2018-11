Paříž - Premiér Andrej Babiš a jeho žena Monika, kteří jsou na návštěvě Francie, se dnes v Paříži setkali se spisovatelem Milanem Kunderou a jeho ženou Věrou. Během tříhodinového setkání u Kunderových doma a návštěvě restaurace předseda vlády literátovi navrhl, že se zasadí o to, aby mu bylo vráceno české občanství. Babiš to řekl novinářům po setkání se spisovatelem. Československého státního občanství Kunderu zbavil komunistický režim koncem 70.let.

Spisovatel, který se proslavil mimo jiné románem Nesnesitelná lehkost bytí, podle Babiše vyjádřil naději, že kolem procesu nebude moc papírování. Premiér dodal, že nezná přesný postup pro navracení občanství, ale bude se o tom informovat.

"Mám zážitek na celý život.... Hlavní slovo měla paní Kunderová, neskutečně energická dáma, která všechno řídí. Pozval jsem je k nám do Česka, kde nebyli 22 let, a myslím, že by si české občanství, o které přišli po emigraci, zasloužili," napsal Babiš na svůj facebook k návštěvě u Kunderových.