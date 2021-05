Babiš mluvil se Zemanem o setkání se srbským prezidentem či očkování

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) ve středu mluvil s prezidentem Miloš Zemanem o návštěvě srbského prezidenta Aleksandara Vučiče v Česku či očkování proti covidu-19. Možné odvolání ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) naopak neprobírali, řekl premiér novinářům dnes při návštěvě v Lysé nad Labem. Zopakoval, že šéf resortu zdravotnictví mu má do pátku odevzdat dokumenty ohledně svého majetku.

Zeman se srbskému prezidentovi v úterý omluvil za alianční bombardování Jugoslávie v roce 1999. Srbský národ požádal o odpuštění. "Určitě to pro něj nebyla lehká chvíle, omluvil se jako občan Miloš Zeman. Chápu, že to bylo těžké rozhodování," řekl Babiš k událostem roku 1999. Zeman byl tehdy premiérem. Po setkání s Vučičem uvedl, že považuje za nedostatek odvahy, že Česko akci v Jugoslávii podpořilo.

Babiš se s Vučičem setkal ve středu. Informoval poté, že Srbsko je připravené Česku darovat 100.000 dávek vakcíny proti covidu-19 od společností Pfizer/BioNTech. Po jednání se srbským prezidentem zamířil Babiš na Pražský hrad, kde bylo podle něj hlavním tématem právě očkování. "Pana Arenbergera jsme neřešili," dodal premiér.

Arenberger má Babišovi dodat do pátku materiály o svých majetkových poměrech. "Samozřejmě je to šlendrián. Nevím, kdo mu radí, koho má jako daňového poradce, určitě by mu měl dát výpověď, podotkl Babiš. Arenberger si podle něj měl uvědomit, že po nástupu do vlády novináři vše "vylustrují až po předky".

Dotazu, zda se chystá Arenbergera odvolat, ale nerozumí. "Pokud to bude mít v pořádku, tak není důvod ho odvolávat. Já řekl, že si vezmu ty papíry. To bude nějaká velká hromada," uvedl. Doplnil, že detaily nezná. "Já se s tím obeznámím a potom to budu řešit," doplnil.

Média minulý týden upozornila, že po nástupu do funkce ministra Arenberger přiznal ke konci roku 2020 mnohonásobně větší majetek a vyšší příjmy, než udával v předchozích letech. Arenberger k tomu řekl, že na rozdíl mezi daňovým a majetkovým přiznáním ho upozornila média a už je dal do souladu. Podle Babiše se Arenberger dopustil přestupku, chybu ale napravil a informace o svém majetku musí do detailu vysvětlit.

Server Seznam Zprávy posléze napsal, že Arenbergerovi patří areál bývalého státního statku v obci Netřeba na Mělnicku a v jedné z jeho budov sídlí archiv Fakultní nemocnice Královské Vinohrady. Arenberger objekt nemocnici pronajal v roce 2013. Nemocnici vedl od října 2019, předtím v ní byl náměstkem ředitele. Arenberger v předchozích pěti letech účtoval nemocnici měsíčně za pronájem 79,16 koruny za metr čtvereční. Z právního hlediska je podle něj smlouva v pořádku, momentálně prostory pronajímá "za korunu", uvedl.