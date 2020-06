Babiš mluvil s Netanjahuem o koronaviru i kyberbezpečnosti

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem a pozval ho na návštěvu Česka. Politici se také dohodli, že se příští společné jednání české a izraelské vlády uskuteční v Praze, až to okolnosti dovolí. Babiš na dotaz ČTK napsal, že by jednání v Praze vyrovnalo asymetrii ve vzájemných návštěvách. Na twitteru předtím český premiér uvedl, že s Netanjahuem mluvili hlavně o koronaviru, dopadech pandemie na ekonomiky obou zemí i o druhé vlně nemoci covid-19.

Český premiér uvedl, že s Netanjahuem kromě dopadů pandemie mluvili o "mobilních aplikacích, našich tradičně dobrých vztazích a konkrétní spolupráci ve vědě a výzkumu, zdravotnictví, kyberbezpečnosti a vodohospodářství".

Izraelské ministerstvo zahraničí na svých stránkách uvedlo, že Babiš volal Netanjahuovi, aby mu pogratuloval k sestavení nové vlády. Premiéři podle ministerstva hovořili o spolupráci v otázkách koronakrize, kyberbezpečnosti a v dalších oblastech. Podle izraelské diplomacie český premiér zároveň pozval Netanjahua do ČR a politici se domluvili, že příští společné jednání vlád se uskuteční v Praze.

Česko vede mezivládní rozhovor s Izraelem od roku 2011, země se v jejich organizování střídají. Zatím naposledy spolu vlády zasedaly v roce 2016 v Jeruzalémě, uspořádání dalšího jednání zkomplikovala vnitropolitická situace v Izraeli, kde se opakovaně konaly předčasné volby. "Máme zájem o konání pátého společného zasedání vlád hned, jakmile to situace umožní," sdělil ČTK Babiš.

Premiér dodal, že společné jednání vlád svědčí o strategickém partnerství zemí, které patří mezi dlouhodobé priority české zahraniční politiky. "Jeho uskutečnění v Praze by i částečně vyrovnalo asymetrii ve vzájemných návštěvách," uvedl. Agenda jednání by se podle něj soustředila na zdravotnictví, spolupráci v obraně či potírání pandemie covidu-19. "Termín jednání bude stanoven diplomatickou cestou. Opakuji však, že my bychom rádi, aby se setkání uskutečnilo v dohledné době, jakmile to situace umožní," dodal Babiš.

Netanjahu v nynějším telefonátu Babišovi podle izraelské diplomacie poděkoval za to, že Česko "stojí po boku Izraele v diplomatické aréně a v mezinárodních fórech".

Vztahy mezi ČR a Izraelem koncem května poznamenal článek, ve kterém ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) a jeho dva předchůdci v ministerské funkci kritizovali izraelské plány na anexi židovských osad na Západním břehu Jordánu. Záměr by podle nich byl porušením mezinárodního práva a do budoucna by vyloučil vytvoření samostatného palestinského státu. Článek tehdy kritizoval Babiš, prezident Miloš Zeman i další politici či organizace. Textem se bude 17. června zabývat Sněmovna. Koncem minulého týdne Petříček telefonoval se šéfem izraelské diplomacie Gabim Aškenazim, který přijal jeho pozvání do Prahy.

Izrael kvůli růstu případů koronaviru zbrzdil uvolňování, s nímž vláda počítala tento týden. V zemi minulý týden zaznamenali 800 nových případů koronaviru, zatímco v předchozích čtrnácti dnech pouze 300. Izrael začal s uvolňováním v polovině dubna a postupně se mohly znovu otevřít školy, obchody, nákupní centra, pláže a restaurace. Tento týden měla obnovit provoz divadla, kina či železnice. V Česku se v pondělí zmírnila další omezení týkající se hromadných akcí, nošení roušek nebo škol, denně v zemi přibývá méně než 80 nakažených.