Babiš mluvil k rozpočtu asi tři hodiny, vyplnil dopolední jednání

Praha - Téměř celé do polední jednání Sněmovny ke státnímu rozpočtu na příští rok vyplnil svým projevem premiér Andrej Babiš (ANO). Jeho projev trval asi tři hodiny a svojí délkou překonal i Babišovo vystoupení z loňského července. Tehdy před hlasováním Sněmovny o vyslovení důvěry vládě hovořil asi hodinu a 40 minut. Ke slovu se asi na pět minut dostal ještě předseda Pirátů Ivan Bartoš, který řekl, že Babiš trochu zobstruoval dopolední program. Debata o rozpočtu bude pokračovat odpoledne.

Poslanci ještě před jednáním o rozpočtu stihli schválit dva zákony. Týkaly se digitalizace stavebního řízení a přístupu ke službám státní správy.

"Jsem kritizován, že málo vystupuji, tak dnes se to budu snažit dohnat," řekl Babiš hned v úvodu. Poté představoval rozpočet, označil ho za prorůstový a ujistil, že pokud se ekonomický vývoj zhorší, bude stát pumpovat peníze do ekonomiky. Vyzdvihoval úspěchy vlády a její kroky v plánovaných investicích, ve školství, zdravotnictví nebo digitalizaci veřejné správy. V úvodu se věnoval i závěrům auditní zprávy Evropské komise o svém údajném střetu zájmů. Odmítl, že by Česko kvůli tomu muselo vracet do Bruselu jakékoli peníze.

Věnoval se i plánovaným armádním nákupům, výdajům na obranu nebo boji s klimatickou změnou. Hovořil třeba o plánech na zadržování vody v krajině, o odpadovém hospodářství nebo o plánu vysadit miliardy sazenic stromů.

"Premiérův proslov je jak toulavá kamera. Už jsme projeli celou republiku. Snad bude na konci divácká soutěž o hodnotné ceny," komentoval délku projevu na sociálních sítích poslanec TOP 09 Dominik Feri.

Babiš kritizoval i bývalé vlády vedené ODS. Vytkl jim například, že zavinily prudký nárůst solární energetiky, která si vyžaduje desítky miliard podpory ze státního rozpočtu. "Andrej Babiš ví, že předkládá špatný rozpočet. Tak mu nezbývá nic jiného, než během svého projevu kritizovat minulost. Dělá to tak, jak je zvyklý: používá polopravdy a lži," reagoval na twitteru předseda ODS Petr Fiala.

Po Babišovi by měli vystoupit další řečníci, kteří mají přednostní právo hovořit u řečnického pultu. Hovořit by měl předseda Pirátů Ivan Bartoš, předseda SPD Tomio Okamura, předseda Starostů Vít Rakušan a předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Vystoupit by měla i ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Po nich se hlásilo do rozpravy ještě 17 poslanců s řádnou přihláškou bez přednostního práva.

Poslanci budou muset hlasováním rozhodnout o pozměňovacích návrzích. Těch se sešlo kolem 160 v celkovém objemu asi 180 miliard korun. Je to víc než desetina plánovaných celkových výdajů rozpočtu. Ke schvalování rozpočtu se tak Sněmovna dostane velmi pravděpodobně až ve večerních hodinách.

Opozice podpoří všechny návrhy navyšující platy učitelů

Opoziční poslanci při dnešním hlasování o státním rozpočtu na příští rok podpoří všechny pozměňovací návrhy, které se týkají navýšení platů učitelů. Chtějí tak dosáhnout patnáctiprocentního růstu platů. Shodli se na tom zástupci ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN i SPD, řekl na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně předseda hnutí STAN Vít Rakušan. Opozice vyzvala vládní sociální demokracii, aby se k ní přidala a některý z pozměňovacích návrhů podpořila.

Vláda na jaře plánovala zvýšení částky na výdělky učitelů o 15 procent. Navržený rozpočet předpokládá desetiprocentní růst, tedy zhruba o 11 miliard korun. Kabinet schválil navýšení tarifního základu platů učitelů o osm procent, což představuje osm miliard korun. Zbytek má jít na odměny a příplatky. Odbory žádaly růst tarifů o deset procent, na začátku listopadu kvůli tomu zorganizovaly stávku.

Strany, které se dohodly na hlasování pro návrhy, mají dohromady ve Sněmovně 87 poslanců. Sociální demokracie jich má 15. Zbytek tvoří vládní hnutí ANO (78 poslanců), KSČM (15), jež kabinet toleruje, pět zákonodárců je nezařazených.

"Poslanecká sněmovna v roce 2017 svým usnesením vyzvala vládu k tomu, aby navýšila platy učitelů alespoň na 130 procent průměrné mzdy do roku 2020. Nyní projednáváme rozpočet na rok 2020 a ministerstvo školství spočetlo, že pro to, aby bylo naplněno toto usnesení, mu chybí v rozpočtu 26 miliard. Pozměňovací návrhy, které jsou na rozpočet na platy učitelů, jsou v řádech tří až pěti miliard korun. Je to alespoň částka, která nás posune k vytyčené minimální hranici, kde bychom chtěli být," řekl místopředseda sněmovního školského výboru Lukáš Bartoň (Piráti).

STAN, ODS a TOP 09 dříve hovořily o požadovaném přesunu 5,5 miliard korun do rozpočtu ministerstva školství, lidovci a Piráti o pěti miliardách. Bartoň minulý týden uvedl, že Piráti předloží kompromisní návrh na třímiliardové navýšení. Opozice podpoří také návrh části poslanců ČSSD navýšit v rozpočtu sumu na platy učitelů o tři miliardy korun, se kterým přišli Kateřina Valachová a Václav Votava. Návrh ale odmítli premiér a předseda ANO Andrej Babiš i komunisté. Babiš také uvedl, že neočekává podporu iniciativy z řad sociální demokracie. Ubezpečil ho o tom podle jeho slov předseda ČSSD Jan Hamáček.

Vláda ve svém programu slíbila, že do roku 2021 zvýší průměrný plat učitele minimálně na 45.000 korun. Podle ministra školství Roberta Plagy (ANO) současný návrh rozpočtu počítá s tím, že vláda slib dodrží. Průměrný plat učitelů v ČR byl podle ministerstva školství v prvním pololetí letošního roku 37.235 korun. Průměrná mzda v ČR tehdy činila 34.105 Kč.