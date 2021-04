Babiš: MeSES dává doporučení pozdě, jsou potřeba nová pravidla

Praha - Mezioborová skupina pro epidemické situace (MeSES) dává svá doporučení ministru zdravotnictví pozdě. Není to úplně chyba, ale vláda tomu musí dát jiná pravidla. Řekl to premiér Andrej Babiš (ANO) ve svém pravidelném projevu na sociálních sítích. Řekl to v souvislosti s tím, že vláda původně 6. dubna schválila od nadcházejícího pondělí možnost setkávání deseti lidí uvnitř a 20 lidí venku. Ministr zdravotnictví Petr Arenberger (za ANO) však v pátek oznámil, že na základě nesouhlasu MeSES navrhne vládě zpřísnit pravidlo pro setkávání na dva lidi venku i uvnitř.

“Koncem týdne skupina MeSES začala křičet, že je zásadně proti, pan ministr to nějakým způsobem upravil a teďka zase křičí sportovci a já jim rozumím a taky s nimi budu dneska mluvit,“ řekl Babiš.

Dnešním dnem končí nouzový stav. Ruší se například omezení pohybu mezi okresy a děti se mohou vracet do škol. "Dáváme do pohybu obrovské množství lidí a skutečně musíme být opatrní,“ poznamenal Babiš. "My o tom budeme ještě dnes večer jednat s ministrem zdravotnictví,“ dodal.

Opatření proti šíření koronaviru se nově budou řídit pandemickým zákonem. Podle pandemického zákona nelze omezovat shromažďování.

Podle skupiny MeSES je omezení shromažďování jedno z neúčinnějších opatření proti šíření epidemie nového typu koronaviru. Omezení shromažďování na dvě osoby platí v Česku od října loňského roku. Na veřejně přístupných místech spolu smějí pobývat nejvýše dva lidé, pokud nejde o členy jedné domácnosti. Výjimky jsou například pro výkon práce nebo pro školy.