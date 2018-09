Praha - O návrhu na zrušení karenční doby se tento týden chystají spolu znovu jednat premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně práce Jana Maláčová a vicepremiér Jan Hamáček (oba ČSSD). Sejít by se měli ve Sněmovně v době její schůze, která začne v úterý. Termín ještě není stanoven. Maláčová a Babiš to dnes řekli novinářům. Ministryně očekává, že premiér záměr obnovení proplácení náhrad výdělku v prvních třech dnech nemoci podpoří. Babiš naopak bude chtít informace o přípravě elektronických neschopenek, jimiž zrušení karence podmiňují zaměstnavatelé.

Zrušení karenční doby prosazuje ve vládě ČSSD. Kabinet se v programovém prohlášení zavázal, že od pololetí příštího roku proplácení náhrady mzdy v prvních třech dnech nemoci ve výši 60 procent základu příjmu obnoví. Několik poslanců ANO se proti tomuto návrhu minulý týden postavilo ve sněmovním hospodářském výboru. Babiš novinářům dnes řekl, že záměr nezpochybňuje. Dodal, že ANO s ČSSD podepsalo dohodu a musí ji dodržet.

"Čekám, že bude potvrzeno to, co bylo řečeno. Zrušení karenční doby je pro ČSSD klíčová záležitost. Je to jeden z důvodů, proč jsme vstupovali do vlády," řekla Maláčová.

Babiš uvedl, že ho bude na schůzce zajímat, jak je ministerstvo práce na zrušení karenční doby připraveno a jak bude fungovat část elektronických neschopenek. "Nebudu paní ministryni ujišťovat, že je dostatek hlasů (poslanců ANO). My jsme karenční záležitost samozřejmě s velkou nevolí přijali, byla to oběť naší menšinové koaliční vládě. Byla jasná dohoda, že by od 1. ledna měla začít fungovat první část e-neschopenky," řekl Babiš. Podle něj se o elektronické neschopence sice v souvislosti se zrušením karenční doby programové prohlášení nezmiňuje, ale mezi stranami taková dohoda byla.

Proti obnovení proplácení náhrad v prvních třech dnech nemoci se staví zaměstnavatelé. Obávají se zvýšení nemocnosti i případného zneužívání nemocenské a žádají lepší kontrolu. Odbory odstranění karence naopak dlouhodobě prosazují.

Elektronické neschopenky měly původně v Česku fungovat od příštího roku, jejich vystavování mělo být ale dobrovolné. První Babišova vláda tento zákon v červnu zrušila. Podle tehdejší ministryně práce Jaroslavy Němcové (ANO) byly změny špatně připraveny a nedaly se do ledna stihnout. Kabinet rozhodl, že se vytvoří nová norma, která by platila od roku 2021. Poslanci Pirátů postup kritizovali, podle nich za zpoždění e-neschopenek mohl právě tým Němcové.

V červenci ministerstvo práce pak předložilo novelu o nemocenském pojištění, podle níž by lékaři v Česku měli od pololetí příštího roku povinně začít část neschopenek elektronicky vyplňovat a posílat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Úřad by tak dostával oznámení o začátku a konci pracovní neschopnosti už jen přes počítač.

Lékaři mohou elektronicky neschopenky sociální správě dobrovolně posílat už od roku 2010 přes takzvané e-podání. Část formulářů v březnu podle údajů ČSSZ vyplňovalo elektronicky 1078 lékařů, tedy asi tři až čtyři procenta.