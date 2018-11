Brusel - Splnění určitých dodatečných podmínek bude asi vyžadovat Evropské komise od britské Liberty House před tím, než potvrdí její nákup ostravských oceláren ArcelorMittal. Po své dnešní schůzce s komisařkou pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerovou to novinářům řekl český premiér Andrej Babiš.

"Podrobnosti nám neřekli," připustil předseda vlády. Evropská komise posuzuje, zda zamýšlená akvizice je v souladu s unijními pravidly o hospodářské soutěži. Prodej oceláren je ostatně důsledkem staršího rozhodnutí komise, podle kterého se skupina ArcelorMittal indického miliardáře Lakšmí Mittala musí ostravské hutě a několika dalších podniků zbavit, aby po nákupu ocelárny Ilva v Itálii nezískala na evropském trhu dominantní postavení.

Česká vláda ale nemá obavy o hospodářskou soutěž, vadí jí především, že britská Liberty House hodlá do hutí investovat výrazně méně, než by bylo potřeba podle Babiše i odborářů firmy.

"Plány kupujícího, že bude investovat do úrovně odpisů - jenom 30 milionů euro (necelých 780 milionů Kč) ročně - nás skutečně moc neuspokojují," uvedl dnes v Bruselu premiér. V příštím desetiletí by odpovídající investicí podle něj bylo asi 750 milionů eur (asi 19,5 miliardy Kč). "Je to byznys náročný na investice," podotkl Babiš. Z dosavadního přístupu Liberty House k akvizici prý "nebyl úplně nadšený", neboť firma se nezabývá konsolidací hutí a dalšími potřebnými věcmi.

Babiš dnes Vestagerovou a její tým informoval, že česká vláda má s prodejem "starost". Připomněl, že stávající majitel vyvedl z firmy vysokou částku na dividendách místo toho, aby peníze investoval do společnosti. "Oni vnímají naše obavy," řekl premiér po jednání v Evropské komisi.