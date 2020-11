Babiš kvůli covidu po letech nepojede o svátcích lyžovat do Alp

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) stráví vánoční svátky kvůli epidemii koronaviru v Česku, po 17 letech nepojede na lyže. Uvedl to v rozhovoru pro server Blesk.cz. Konec roku neprožije s rodinou na lyžích v Rakousku jako každý rok. Řekl, že se místo toho bude dívat doma na pohádky. V létě předseda vlády čelil kritice kvůli dovolené v zahraničí.

Podle opozice se Babiš v létě choval papalášsky, když občany vyzýval k trávení dovolené v Česku a sám odletěl v srpnu na řecký ostrov Kréta. "Hotel jsme měli už zaplacený, tak jedu. Peníze ale budu utrácet hlavně v Česku. Dvakrát v lázních Třeboň a jednou v Mariánských Lázních," řekl v létě Babiš Lidovým novinám.

Vánoce budou letos kvůli epidemii podle Babiše jiné. V souvislosti se stagnací poklesu počtu nově nakažených uvedl, že doufá v možnost uvolnění opatření na třetí stupeň protiepidemického systému PES. Už dopoledne řekl, že statistiky epidemie covidu-19 se nezlepšují tak, jak si vláda představovala. Situace stále není dobrá, je důležité rozvolňovat s rozmyslem, řekl novinářům. Jestli to může ovlivnit na pondělí plánované zmírnění opatření, premiér neuvedl.

Vláda bude v neděli projednávat přesun ze čtvrtého do třetího stupně přísnosti opatření, který by umožnil například otevření obchodů, služeb a restaurací.

Ve třetím stupni se mimo jiné mohou otevřít všechny obchody. Nadále by platilo omezení jednoho zákazníka na 15 metrů čtverečních provozní plochy. Otevřít se budou moci také nákupní centra. Restaurace v nich budou moci vydávat jídlo jen s sebou přes okénka, uzavřené zůstanou dětské koutky. Střídavě by se mohli vrátit do lavic středoškoláci a zrušen by byl zákaz nočního vycházení.