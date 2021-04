Babiš: Koncem příštího týdne by očkování mohlo otevřít pro šedesátníky

Praha - Koncem příštího týdne by se registrace k očkování proti nemoci covid-19 mohly otevřít pro lidi nad 60 let. Jednat se o tom bude v pondělí. Ve videu zveřejněném dnes na youtube to řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Věří, že Česko bude díky očkování "v normálu" koncem červencel.

"Já doufám a jsem optimista, že by to mohlo nastat už koncem příštího týdne," řekl premiér k rozšíření registrací na šedesátníky. Další věková kategorie se podle něj pravděpodobně otevře na pondělním jednání. V pondělí zasedá vláda a vládní rada pro zdravotní rizika.

Česko by mělo podle premiéra do konce června dostat očkovací dávky pro více než 5,6 milionu lidí, pokud budou dodavatelé spolehliví. "Já pevně doufám, že se nám to povede, a možná už koncem července budeme v normálu, ale nechci nic slibovat," řekl.

Očkování pro starší 80 let, kteří neměli přednost coby klienti domovů pro seniory nebo zdravotníci, se otevřelo v polovině ledna. Od začátku března jsou registrace spuštěné také pro lidi nad 70 let. Od středy v tomto týdnu se k očkování mohou přihlašovat lidé ve věku 65 až 69 let. Vakcínu mohou dostat i zaměstnanci nepostradatelní pro fungování státu a mladší lidé s chronickým onemocněním.

Zdravotníci v České republice od prosincového začátku očkování rozdali k sobotnímu večeru 2,449 milionu dávek, ukončené očkování druhou dávkou má přes 856.000 lidí. Babiš dnes připomněl, že v nynějším týdnu ve čtvrtek lidé dostali dosud nejvíc dávek v jednom dni, víc než 70.000. V polovině března ale premiér mluvil o cíli očkovat po Velikonocích 100.000 lidí denně.