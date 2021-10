Babiš: Kompenzace cen energií by mělo dostat 4,3 milionu domácností

Praha - Vicepremiér a ministr průmyslu Karel Havlíček (za ANO) by měl v pondělí vládě předložit návrh kompenzace vysokých cen energií pro 4,3 milionu domácností. Kabinet by jim měl odpustit poplatky na obnovitelné zdroje energie, činit by to mělo necelých 1500 korun na domácnost na rok. Na dnešní tiskové konferenci to řekli Havlíček a premiér Andrej Babiš (ANO).

Dříve Havlíček hovořil o tom, že chce pomocí takzvaných energetických šeků přispět na výdaje za zdražující se elektřinu zhruba 800.000 nízkopříjmových rodin.

Babiš dnes zároveň uvedl, že stále chce i snížit DPH na energie z 21 procent na nulu. "Chci, aby vláda zákon projednala a aby ho poslala do Sněmovny," řekl. Evropská komise úplné zrušení DPH na elektřinu nepodporuje.

Babiš vyzval ERÚ k jednání s dodavateli o zastropování cen energií

Babiš vyzval Energetický regulační úřad (ERÚ), aby zvážil zastropování cen u dodavatelů energií, kteří se budou starat o zákazníky končící skupiny Bohemia Energy.

Podle Havlíčka by se ERÚ měl s takzvanými dodavateli poslední instance domluvit v následujících hodinách na tom, aby poskytovali energii v jednotných cenách a aby to byly ceny únosné pro zákazníky. Radní ERÚ Petr Kusý v reakci na dotaz ČTK uvedl, že jde o novou informaci, kterou nyní bude úřad intenzivně řešit.

Skupina se zhruba 900.000 odběrných míst se rozhodla ukončit podnikatelskou činnost a dodávky elektřiny a plynu zákazníkům společností Bohemia Energy, Comfort Energy, Energie ČS, Europe Easy Energy a X Energie.

Takzvaný dodavatel poslední instance je nástroj, který chrání spotřebitele v případě úpadku dodavatele energií. Nastupuje okamžitě a energie od něj lidé mohou odebírat nejdéle půl roku. Kdykoliv během této doby si mohou vybrat nového dodavatele a přejít k němu bez jakýchkoliv omezení.

Dodavatelem poslední instance jsou v případě dodávek elektrické energie v současné době v závislosti na konkrétním regionu společnosti E.ON Energie (jižní části ČR), Pražská energetika (Praha a nejbližší okolí) a ČEZ Prodej (střed a sever ČR). U plynu pak E.ON Energie (Jihočeský kraj), Pražská plynárenská (Praha a nejbližší okolí) a innogy Energie (zbytek ČR).

Babiš s Havlíčkem zároveň vyzvali právě tyto dodavatele, aby udělali maximum pro to, aby nebyla situace zneužita proti lidem. Zákazníci by podle vicepremiéra měli postupovat při změně dodavatele obezřetně. Mají podle něj dostatek času.