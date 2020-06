Babiš jednal s premiéry V4 a šéfem Evropské rady o penězích z EU

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) na dálku jednal s předsedy vlád zemí visegrádské čtyřky (V4 - Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko) a posléze i šéfem Evropské rady Charlesem Michelem o unijním fondu obnovy a víceletém evropském finančním rámci. ČTK řekl, že je nutné vyjasnit podmínky úvěrů, které chce Evropská komise (EK) rozdělit mezi země EU. V4 bude pozici ladit ve čtvrtek 11. června v Brně, uvedl Babiš.

"Říkali jsme mu (Michelovi) naše názory, že je potřeba vyjasnit ty úvěry, za jakých podmínek to je. My jako V4 na to ještě nemáme úplně jednotnou pozici, to budeme řešit 11. 6., ale chybí nám tam podmínky úvěru, jak se to má splácet, kdo to má splácet," řekl premiér. Předsedové vlád V4 podle něj dosud nemají veškeré informace, tudíž zatím není shoda na společném postupu. "Jednoznačný postoj je v tom, že my jsme chudší země a že zkrátka se má pokračovat v konvergenci a vyrovnávání bohatství v rámci Evropské unie. To tenhle návrh fondu obnovy nezabezpečuje," uvedl Babiš.

Česko by mělo z mimořádného balíku peněz, který chystá Evropská komise na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí, dostat téměř 20 miliard eur (skoro 550 miliard korun). Vyplývá to z návrhu předběžného rozdělení přímých plateb a úvěrů v celkové hodnotě 750 miliard eur, o něž chce EK zvýšit příští víceletý rozpočet. Největšími příjemci pomoci by měly být nejzasaženější jihoevropské země Itálie a Španělsko, pro něž komise předpokládá více než třetinu celého balíku.

Babiš už dříve zásadně odmítl například to, aby ve vzorci hrála velkou roli nezaměstnanost. Unijní státy, kterým se daří držet i v krizi nízkou nezaměstnanost, by za to podle něj neměly být sankcionovány. "Brát za kritérium například průměrnou nezaměstnanost v letech 2015 až 2019 je nesmysl, protože to s tím nemá nic společného. Podle mého názoru by se mělo počkat, až se skutečně projeví ekonomická krize poklesem HDP, a podle toho potom řešit ty finance. Ale stejnými kritérii, jako to bylo v minulém finančním rámci, a ne teď dělat nějaká nová kritéria, která zvýhodňují země, které na tom nebyly dobře už před koronavirem," uvedl dnes Babiš.

Podle něj Česko akceptuje, že z víceletého rozpočtu EU Česko v období let 2021 až 2027 dostane méně peněz než předtím, protože země bohatne. "Ale co se týká těchto dodatečných peněz, tak jsem přesvědčen, že půjčky by tam neměly být, a pokud by tam měly být a bude to nějak extrémně výhodné, tak by to mělo být odděleno od toho rozpočtu a do rozpočtu by měly chodit jen ty granty, dotace," sdělil ČTK Babiš.