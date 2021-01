Babiš jednal s Merkelovou mj. o podmínkách pro pendlery

Praha - Uzavření hranic mezi Českou republikou a Německem pro pendlery by nebylo dobré. Premiér Andrej Babiš (ANO) na twitteru uvedl, že se na tom při dnešním telefonátu shodl s německou kancléřkou Angelou Merkelovou. Řešením by podle něj mohly být dva testy na koronavirus týdně, přičemž jeden by finančně pokrylo Česko, druhý Německo. Za trvalé řešení považuje Babiš dostatečný počet vakcín proti covidu-19 pro všechny obyvatele.

Babiš s Merkelovou hovořil o výskytu britské mutace koronaviru v Česku. Podle vedoucí Národní referenční laboratoře pro chřipku Státního zdravotniho ústavu Heleny Jiřincové byla potvrzena na vzorcích, které pocházely z Prahy, Středočeského a Královéhradeckého kraje. Laboratoř nyní prověřovala 12 vzorků s podezřením na britskou mutaci, u dvou se nepotvrdila. Podle odborníků ze SZÚ byl ale zatím testován úzce zaměřený výběr vzorků, z kterého nelze vyvozovat, jak moc je britská mutace v Česku rozšířena.

"Ujistil jsem ji (Merkelovou), že naši experti berou její výskyt u nás velmi vážně a že teď není potvrzeno, že by šlo o podstatný podíl všech nakažených," uvedl Babiš. "Shodli jsme se, že uzavření hranic pro pendlery mezi ČR a Německem by nebylo dobré. Řešit by to mohly dva testy týdně. Jeden by pokryla ČR, druhý Německo. Trvalé řešení je ale dostatečný počet vakcín pro všechny obyvatele. Na tom musíme v EU pracovat společně. A být soběstační," dodal premiér.

Sasko od pondělí žádá od pendlerů jeden test týdně. Nové opatření se týká i přeshraničních studentů, ale saská vláda ho vůči nim prozatím ze sociálních důvodů neuplatňuje. Výjimku mají i školáci a děti chodící do školky. Sasko původně žádalo právě dva testy týdně, nakonec ale po jednání se zástupci zaměstnavatelů a s představiteli Česka a Polska požadavek snížilo na jeden test týdně.

Větší obavy ale u pendlerů a firem vyvolává nové celoněmecké opatření, které by u zemí označených jako obzvláště rizikové značně zkomplikovalo dojíždění. Německo totiž vedle rizikových regionů, což jsou všechny s více než 50 novými případy na 100.000 obyvatel za sedm dní, zavedlo ještě kategorii vysoce riziková oblast. To je taková, kde se vyskytují zmutované varianty koronaviru považované za nebezpečné, nebo kde je více než 200 nových případů na 100.000 obyvatel během sedmi dní.

Česko limit v počtu nových případů výrazně překračuje, ale Německo ho nadále hodnotí jen jako rizikové, a ne vysoce rizikové. Pokud by Berlín zařazení přehodnotil, není vyloučeno zastavení přeshraničního dojíždění. Saská pobočka odborů DGB vychází z toho, že by v takovém případě museli pendleři podstupovat testy každých 48 hodin. Saský premiér Michael Kretschmer ale ČTK řekl, že zahraniční pracovníci jsou pro spolkovou zemi důležití, především pak ve zdravotnictví. Sasko proto vyjednává se spolkovou vládou, jak při černém scénáři vývoje českým pendlerům výjimku zachovat.