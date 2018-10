Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes odpoledne na Pražském hradě setkal s prezidentem Milošem Zemanem. Předseda vlády o víkendu avizoval, že mluvit budou mimo jiné o návrzích na udělení státních vyznamenání. Babiš v neděli v pořadu České televize Otázky Václava Moravce řekl, že nepokládá za dobrý nápad na státní svátek 28. října vyznamenat slovenského podnikatele Pavola Krúpu.

Zeman a Babiš se na Hradě setkali mimo jiné kvůli natáčení společného rozhovoru pro Českou televizi, který u příležitosti 100. výročí vzniku Československa odvysílá v neděli ve 21:00 ČT 1 a ČT 24. Fotografie z natáčení pořadu zveřejnil na twitteru mluvčí Hradu. Následovala soukromá diskuse obou politiků.

Premiér v neděli řekl, že se dnes se Zemanem uvidí a o vyznamenání pro Krúpu s ním bude hovořit. "Asi to není dobré, je tady plno jiných podnikatelů, kteří by si to určitě víc zasloužili," uvedl. Babiš z pozice premiéra Zemanovy návrhy na vyznamenání spolupodepisuje. Zeman minulý týden v rozhovoru pro Český rozhlas Radiožurnál řekl, že finančník Krúpa vyznamenání dostane, protože bojuje proti podnikateli Zdeňku Bakalovi.