Babiš je překvapen zlepšením zdravotního stavu Zemana

Praha - Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) je po schůzce s prezidentem Milošem Zemanem překvapen, jak se jeho zdravotní stav zlepšil a v jak dobré kondici je. Řekl, že ho prezident přijal v sedě. Novinářům po půlhodinovém setkání v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN) zopakoval, že by bylo neseriózní, pokud by přijal pověření sestavovat vládu. Očekává, že Zeman jmenuje předsedou nové vlády šéfa ODS Petra Fialu. Další postup podle něj prezident oznámí po schůzce s Fialou, která se bude konat ve středu.

Zemana dnes v nemocnici přesunuli z rehabilitačního oddělení na lůžko dlouhodobé péče, díky tomu může prezident přijímat návštěvy. Babiš byl jeho prvním hostem. Dodržet musel půlhodinový rozsah schůzky nebo protipandemické předpisy.

Babiš po schůzce řekl, že je velice překvapen, v jak dobré kondici Zeman je a jak se mu zlepšil zdravotní stav. "Mám z toho velikou radost," poznamenal.

Uvedl, že spolu mluvili o říjnových sněmovních volbách. Zeman podle něj další postup projedná ve středu s Fialou. Babiš odmítl, že by ho mohl prezident pověřit sestavením vlády, jak mu původně slíbil. Končící premiér by to považoval za neseriózní, protože je ve Sněmovně jasná většina koalic Spolu a PirSTAN. Předpokládá, že Zeman novým premiérem jmenuje Fialu.

Se Zemanem mluvil i o koronavirové pandemii. Vláda podle dosluhujícího premiéra situaci řeší tak, jakoby měla být u moci i příští čtyři roky. Opakovaně slíbil, že bude z opozice spolupracovat s příští vládou na opatřeních, která pomohou ochránit lidi. Zopakoval, že jediným řešením je očkování.

Dodal, že Zeman "normálně úřaduje", dnes podle něj podepsal například několik zákonů. Zdůraznil, že ho prezident přijal vsedě. Oproti 10. říjnu, kdy se viděli v Lánech, nastala ve zdravotním stavu Zemana podle Babiše "neuvěřitelná změna".

Zeman byl v nemocnici přeložen na jiné oddělení, kde bude moct přijímat návštěvy

Prezident Miloš Zeman byl dnes v Ústřední vojenské nemocnici v Praze (ÚVN) přeložen na lůžko dlouhodobé péče. Důvodem je především to, aby mohl přijímat návštěvy. V tiskové zprávě to uvedla mluvčí ÚVN Jitka Zinke. Návštěvy budou moci trvat nanejvýš 30 minut a musí dodržovat stanovená opatření proti šíření epidemie. Vedoucí prezidentova lékařského konzilia Tomáš Zima v České televizi (ČT) řekl, že prezidentův stav je příznivý a zlepšuje se.

Zeman byl v posledních dnech na rehabilitačním oddělení, kam za ním jeho blízcí či spolupracovníci až na výjimky nemohli, protože nemocnice zakázala návštěvy kvůli epidemii covidu-19.

"S primárním záměrem umožnit uskutečnění očekávatelných návštěv u prezidenta republiky Miloše Zemana byl pacient přemístěn 15. listopadu 2021 na lůžko dlouhodobé péče," uvedla Zinke. Uvedla, že všechny návštěvy u pacientů na lůžkách dlouhodobé péče nesmějí trvat déle než 30 minut, musí se uskutečnit na pokoji, kde je dotyčný hospitalizován, a u pacienta nesmí být v jeden okamžik více než dva lidé. Návštěva musí mít nasazenu ochranu úst a nosu, nesmí mít příznaky respiračního onemocnění a musí se prokázat dokončeným očkováním, proděláním onemocnění covid-19 nebo platným testem.

"Vždy je žádoucí konzultovat vhodnost termínu a času návštěvy s ošetřujícím personálem, aby návštěva byla plánována vhodně pro pacienta, mimo dobu, kdy probíhají například vyšetření, stravování, hygiena a podobně," dodala mluvčí.

"Stav pana prezidenta je příznivý, zlepšuje se," řekl ČT vedoucí prezidentova lékařského konzilia a končící rektor Karlovy univerzity a lékař Zima. Potvrdil, že prezident byl na oddělení dlouhodobé péče přeložen, aby mohl přijímat návštěvy a vykonávat svůj úřad.