Babiš je i přes handicapy a prognózy silný kandidát, míní komentátoři

Praha - I přes různé handicapy a dosavadní průzkumy veřejného mínění je šéf ANO a bývalý premiér Andrej Babiš velmi silným kandidátem na prezidenta. Shodly se na tom komentáře v českých médiích. Babiš v minulosti ukázal, že umí s pomocí úspěšného marketingového týmu ANO mobilizovat nejen voliče svého hnutí. Může také využít toho, že protibabišovský tábor je roztříštěný. Postup do druhého kola má podle komentátorů takřka jistý - a finále volby hlavy státu bývá nevyzpytatelné.

"Nehledě na předvolební výzkumy, které naznačují Babišovu prohru, do soutěže vstupuje velmi silný hráč," konstatuje komentátor týdeníku Respekt. Předvolební výzkumy zatím ukazovaly, že by jej v druhém kole porazil nejen Petr Pavel, ale i Danuše Nerudová. Babiš si zřejmě vyhodnotil, že i případná prohra ho nebude stát kredit. "Kandidaturou se opět stane jasným lídrem opozice nejen vůči vládě, ale i liberálním proudům ve společnosti," soudí autor.

Babiš může podle Respektu spoléhat na svůj marketingový tým, který mu pomohl vyhrát několikery volby, i na špatnou náladu ve společnosti. Navíc bude tříštění tábora, který hájí hodnoty liberální demokracie, pomoc Ukrajině a chce konec politiky ve stylu Miloše Zemana, mnohem problematičtější. "Populistická opozice má jednoho jediného relevantního kandidáta - Babiše. Bude tak strhávat pozornost k sobě, zatímco ostatní budou nuceni vést polemiku i mezi sebou." napsal Respekt.

Komentátor Mladé fronty DNES, která patří do svěřenských fondů předsedy hnutí ANO, Babišovu kandidaturu uvítal, bez něj by volby neměly náboj, míní. Stejně jako v minulosti budou klíčové především týdny mezi prvním a druhým kolem a je podle něj ošidné už teď říkat, že Babiš v rozhodujícím souboji nemá šanci. Expremiér má dost urputnosti i prostředků na kampaň, aby mohl uspět, soudí autor článku.

Podle komentátora Práva proti Babišovi nestojí příliš silní kandidáti. "Babiš má slušnou šanci uspět, má široký záběr, stáhl levicové voliče, ale i některé napravo, kteří více koukají na peníze než na ideje. A není žádný radikál, jenž by opouštěl EU, na to z ní má dost peněz," napsal.

Babiš do soutěže o Hrad přichází podle Lidových novin, které jsou také součástí jeho svěřenských fondů, v okamžiku, kdy média propírají minulost Petra Pavla. Je tedy naprosto jisté, že musejí propírat i Babišovu minulost a jeho styky s komunistickou Státní bezpečností. Podobně intenzivně se bude debatovat o kauze Čapí hnízdo, v níž je expremiér obžalován. Na druhou stranu může spoléhat na to, že se mu podaří mobilizovat drtivou většinu voličů hnutí ANO a přidat k nim i co nejvíc příznivců Miloše Zemana, k čemuž bude využívat ostře protivládní rétoriku. Pomůže mu také nepřítomnost levicového favorita, kterým podle komentátora není ani odborový předák Josef Středula, i to, že všichni jeho protivníci jsou si podobní svou rétorikou.

"Co hraje proti Babišovi? Fakt, že obrovský počet voličů jej nesnáší. A ty může jeho kandidatura sjednotit," uzavírá komentátor Lidových novin.

"Celá politická existence Andreje Babiše, jeho permanentní kampaň a vystupování proti 'tradičnímu kartelu' z něj sice dělá silnou politickou figuru s podporou zhruba 1,5 milionu lidí, pro prezidentské volby je ale taková pozice nepraktická," poznamenal komentátor Deníku N.