Babiš jako prezident by byl špatnou zprávou pro Ukrajinu, píše ukrajinský list

Kyjev - Na rizika, která by nadcházející české prezidentské volby mohly znamenat pro Ukrajinu, na svém webu upozornil v evropské příloze list Ukrajinska pravda. Podle něj sice v Česku zakrátko odejde do politického důchodu dosavadní hlava státu, která "měla sklon ke skandálním prohlášením a k podpoře Ruska", ale zvolení expremiéra Andreje Babiše nástupcem Miloše Zemana "by bylo pro Ukrajinu špatnou zprávou".

Až dosud sice všechny průzkumy tvrdily, že Babiš nebude mít ve druhém kole šanci a prohraje s jakýmkoli soupeřem, ale pár dní před prvním kolem se situace dramaticky změnila. Babiš má nejen zaručený postup do druhého kola, ale bude mít reálnou šanci v něm vyhrát, míní komentátor pod dojmem pondělního verdiktu pražského soudu v kauze Čapí hnízdo. Verdikt zbavující Babiše obžaloby může podle ukrajinského listu zcela změnit vyznění voleb.

Osvobozující rozsudek přitom není zdaleka jediným Babišovým úspěchem z poslední doby. Hned následující den odletěl expremiér do Francie ke čtyřicetiminutovému rozhovoru s prezidentem Emmanuelem Macronem. Elysejský palác sice zdůraznil, že schůzka neměla nic společného s volbami v Česku, "ale toto tvrzení samozřejmě neodpovídá skutečnému stavu věci", poznamenává ukrajinský deník. Přitom připomíná, že Babiš začal být vyšetřován svého času také ve Francii, ale schůzka s Macronem znemožňuje použít tuto skutečnost proti kandidátovi.

A Babiš má vzhledem ke svým politickým zkušenostem podle deníku Ukrajinska pravda také značnou šanci vyhrát dnešní televizní debatu se svými hlavními soupeři a posílit svou pozici v prvním kole. Dalším argumentem v Babišův prospěch může být skutečnost, že generála Petra Pavla a ekonomku Danuši Nerudovou podpořila vládní koalice, a tak v očích některých voličů nesou část odpovědnosti za současné zdražování. Toto téma se pravděpodobně stane hlavním ve druhém kole.

Ukrajinska pravda poznamenala, že Babiš často hovoří o škodlivosti protiruských sankcí pro českou ekonomiku. Pokud se ve druhém kole střetne s Pavlem, zřejmě se pokusí prezentovat jako "prezident míru proti prezidentovi války". Může argumentovat tím, že zvolení vojáka prezidentem jen zkomplikuje hledání míru mezi Ruskem a Ukrajinou, a tím zvýší ztráty české ekonomiky. A to by mohlo oslovit významnou část voličů, v první řadě ty, kteří v předchozích prezidentských volbách volili Zemana. Ten navíc Babiše veřejně podpořil.

"Může vítězství kandidáta s protiukrajinskými hesly změnit zahraniční kurz České republiky?" ptá se Ukrajinska pravda. Připomíná, že Česko je parlamentní republikou, ve které má většinu pravomocí vláda. A ta současná je k Ukrajině přátelská a současně je kritická vůči jakýmkoli pokusům o porozumění s Ruskem Vladimira Putina. Ale Zemanova dvě prezidentská období ukázala, že hlava státu, jakkoli je vybavena jen formálními pravomocemi, má dostatek nástrojů k tomu, aby na vládu tlačila a požadovala, aby brala ohled na prezidentovy požadavky. Proto se při takovém scénáři pomoc Ukrajině přinejmenším výrazně ztíží a možná i sníží, míní komentátor.

Babišovy euroskeptické názory jsou navíc v souladu s názory maďarského premiéra Viktora Orbána. Babišovo vítězství by umožnilo Orbánovi vyjít z izolace, aniž by čekal na vytouženou mocenskou změnu na Slovensku. Babiš měl v době, kdy stál v čele vlády, napjaté vztahy s Polskem. Jeho vítězství v prezidentských volbách by mohlo zničit současné polsko-české spojenectví, které je tak důležité při lobbování za pomoc Ukrajině, varovala Ukrajinska pravda. Závěrem však vyjádřila přesvědčení, že Babišovi odpůrci mají dost síly, aby zabránili nejhoršímu scénáři pro Ukrajinu. V takovém případě bude česká podpora Ukrajině narůstat, protože proukrajinský postoj vlády posílí prezident s podobnými názory, poznamenává Ukrajinska pravda.