Babiš i Zaorálek se omluvili za nedostatek roušek a respirátorů

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) se omluvil za nedostatek roušek. Vláda podle něho pro jejich pořízení nicméně udělala maximum, poukázal na celosvětový zájem o nákup této komodity. Vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) situace mrzí. Zda někdo udělal chybu by se ale podle ně mělo řešit až po krizi, zřízena by dle něj mohla být třeba vyšetřovací komise. Za nedostatek roušek vládu kritizuje opozice i mnoho lidí. Kvůli nedostatku roušek si je lidé šijí sami. Ministerstvo vnitra přitom od soboty za dodávky, které mají teprve přijít, vydalo 1,065 miliardy korun. Podle Deníku N si ministerstvo neumělo roušky objednat, i když mělo nabídky.

Babiš zopakoval, že stát měl slíbenou dodávku na pondělí, ke které ale nedošlo. "Všem se omlouváme, myslím si, že jsme udělali maximum," řekl. Dodal, že vláda situaci zvládne a požádal o pochopení. Uvedl také, že neví, proč bylo ve Státních hmotných rezervách roušek před vypuknutím epidemie roušek a respirátorů málo. "Nikdo nemohl předpokládat, že Státní hmotné rezervy měly 10.000 roušek, že jich bude potřeba miliony," dodal. "Omlouváme se, proč tam někdo nedal (roušek) dva miliony, ale to je snad zbytečné," uvedl Babiš.

"Kdybychom přišli v prosinci a já vám sdělil, že jsme vydali miliardu za ochranné prostředky, tak tady je peklo," dodal Hamáček s tím, že si není jist, že v současných nákupech postupoval zcela čistě. V nadsázce poznamenal, že až ho budou zavírat, snad na něj budou hodní.

Podle předsedy Správy státních hmotných rezerv (SSHR) Pavla Švagra si jednotlivá ministerstva každé dva roky aktualizují své krizové plány. Například ministerstvo zdravotnictví plán pro případ pandemie, ministerstvo průmyslu a obchodu plán na ropnou bezpečnost nebo ministerstvo zemědělství plán na potravinovou bezpečnost. "Další krizové plány řeší ministerstva vnitra, obrany a dopravy. SSHR pak podle těchto plánů nakupuje nouzové zásoby. Poslední aktualizace těchto plánů byla v polovině loňského roku," sdělil ČTK Švagr.

Už dopoledne se za nedostatek roušek a respirátorů, na který si stěžují některé nemocnice či zdravotní sestry, na twitteru omluvil ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD). "Stojím za opatřeními, které jako vláda děláme. Zcela OTEVŘENĚ je ale nutné přiznat nedostatek roušek a respirátorů. Miliony kusů zdravotnického materiálu by měly dojít v řádu dnů, přesto však cítím potřebu se za vládu OMLUVIT veřejnosti," uvedl Zaorálek. Podle něj i proto ČSSD už dříve na vládě navrhovala vyhlášení nouzového stavu. Kabinet tak učinil ve čtvrtek.

Zástupci vlády slíbili, že se ochranné pomůcky dostanou do ČR v nejbližších dnech, nákup vyjednal v Číně Hamáček. Babiš řekl, že v současné době, kdy jediný výrobce schopný uspokojit poptávku je Čína, je důležité mít v této zemi kontakty. Naznačil, že Hamáčkovi se podařilo dodávku vyjednat i díky kontaktům prezidenta Miloše Zemana. Oba také vyzdvihli přístup čínské ambasády.

"Nechci nic slibovat, protože si oddychnu, až to tady všechno bude, ale děláme všechno proto, abyste měli představu, že jsme s tím začali v sobotu na ministerstvu vnitra a doteď máme utracenou 1,065 miliardy korun za ochranné prostředky," uvedl Hamáček.

Podle Hamáčka by se tak do konce týdne měly do České republiky dostat miliony roušek. "Dneska je to o tom, že kdo dřív přijde, ten dřív mele, a kdo dřív platí, tak si to taky odveze. My máme rychlý platební styk a teď máme zaplaceno pod smlouvou v Číně víc než 30 milionů roušek, šest milionů respirátorů, 250.000 ochranných bioobleků pro lékaře a pro zdravotnický personál a 250.000 brýlí a štítů. To je věc, která by měla zásadně situaci změnit," uvedl Hamáček.

Nakupovat respirátory pro obyvatele se podle Hamáčka stát nechystá, protože je to velmi drahé a není to potřeba. Řekl, že ve chvíli, kdy všichni budou používat roušky, klesne riziko, že někoho nakazí. Zatímco respirátory chrání jejich nositele, roušky naopak zabraňují rozšíření nákazy do okolí. Lidé jsou totiž infekční ještě před tím, než se projeví první příznaky nemoci. Někteří nemoc absolvují zcela bez příznaků.

Deník N: Ministerstvo neumělo roušky objednat, i když mělo nabídky

Ministerstvo zdravotnictví od minulého pondělí dostávalo z Číny nabídky na nákup respirátorů a roušek, nebylo ale schopné podat objednávku a za ochranné prostředky proti novému koronaviru zaplatit. Na webu to dnes napsal Deník N. Proto podle deníku premiér Andrej Babiš (ANO) předal kompetence v této věci ministrovi vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), jehož resort začal roušky a respirátory z Číny objednávat od soboty. Zapojil do toho čínskou ambasádu i Českou národní banku, píše Deník N.

Na ministerstvu vnitra podle deníku vznikl tým, který začal shánět zdravotní vybavení po celé Číně. "Od soboty na tom nonstop makáme, nastavujeme platební mechanismy, protože v této kritické situaci se musí platit okamžitě. My jsme dnes vlastně jediný státní orgán, který je schopný platit okamžitě," řekl Hamáček v rozhovoru pro Deník N.

S urychlením převodu peněz, aby se roušky a respirátory mohly naložit do letadel, pomohla ČNB. V neděli se díky její intervenci domluvila dohoda s Bank of China, podle níž ministerstvo zaplatilo přímo v pobočce čínské banky v Praze. "Je to mechanismus, který jsme zajistili ve spolupráci s Českou národní bankou a s Bank of China. Místo abychom to řešili převodem do zahraničí, jsme to platili u nás. Složili jsme zálohy do Bank of China a oni vystavili potvrzení, že je to uhrazeno," popsal Hamáček.

Česko podle ministra zaplatilo zhruba miliardu korun. Guvernér ČNB Jiří Rusnok věc nechtěl komentovat, zdroj z jeho okolí ale podle deníku uvedl, že ČNB vyšla ministerstvu vnitra maximálně vstříc. Vytipovat největší továrny a domluvit zakázky pro Českou republiku pomáhali v Číně podle deníku lidé kolem Česko-čínské komory vzájemné spolupráce pod vedením Jaroslava Tvrdíka. Komoru spoluzakládal poslanec sociální demokracie Jan Birke.

Hamáček potvrdil zapojení čínského velvyslance Čang Ťien-mina. "Chci čínské ambasádě poděkovat, protože nám vychází maximálně vstříc," řekl ministr. Dopravu ochranných prostředků do Česka zajišťuje společnost Smartwings, kterou z poloviny vlastní čínský konglomerát CITIC Europe Holdings Group.

Deník N s odkazem na své zdroje píše, že ministerstvo zdravotnictví nedokázalo na nabídky z Číny zareagovat závaznou písemnou objednávkou. "Vytelefonovali si to a řekli, že by si přáli pět milionů roušek, ale tak se to nedělá. Musíte učinit závaznou rezervaci s razítkem vlády, ministerstva či firmy," uvedl jeden ze zdrojů. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) ani premiér se k tomu podle deníku nevyjádřili.