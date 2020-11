Babiš hovořil s Netanjahuem o trasování, vakcíně nebo lockdownu

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes telefonicky hovořil se svým izraelským protějškem Benjaminem Netanjahuem o trasování, vakcíně na koronavirus nebo o zkušenostech z tamního úplného uzavření země, takzvaného lockdownu. Babiš to uvedl na twitteru. Diskuse by podle něj mohly brzy pokračovat v rámci obnovené skupiny zemí, které po jarní fázi epidemie nejrychleji otevíraly své ekonomiky.

"Mluvili jsme o trasování, vakcíně, ale i o lockdownu, kterým si prošli. Jak mi řekl, byl hlavně o lidech, ne o průmyslu. Opět to byla užitečná výměna zkušeností. Díky za ni. Brzy v tom snad budeme pokračovat v rámci obnovené skupiny Early Openers," napsal Babiš. Na jaře skrze videokonference několikrát sdíleli své zkušenosti premiéři států, které otevíraly své ekonomiky. Účastnili se například předsedové vlád Rakouska, Austrálie, Dánska, Řecka, Norska nebo Singapuru.

Izrael na druhou vlnu epidemie zareagoval velmi přísnou uzávěrou. Po šesti týdnech se nyní mohli do škol vrátit žáci prvního stupně. Byli ale rozděleni maximálně do dvacetičlenných skupin a děti musejí mít roušky, a to i o přestávkách. Uzávěra se má uvolňovat ve čtyřech fázích, do té první kromě obnovy části výuky spadá také postupné otevírání obchodů a obnova rekreačních aktivit.

V Česku platí nouzový stav a mimořádná omezení volného pohybu i řady aktivit, která mají epidemii zbrzdit. Zavřeny jsou školy kromě mateřských, restaurace, obchody a provozovny s výjimkou základního sortimentu a služeb. Tempo růstu nakažených nadále zvolňuje, v pondělí testy potvrdily 9241 nových případů nákazy - o tisícovku méně než před týdnem. Přibývá ale zemřelých, v pondělí jich bylo 108, za posledních sedm dní pak 1153. Od březnového vypuknutí epidemie v Česku se nemocí covid-19 nakazilo už více než 350.000 lidí, přes 170.000 pacientů se vyléčilo.

Aktuálně je v Česku nakažených 176.634 lidí, většina má lehký průběh nemoci. V nemocnicích se podle posledních údajů z neděle léčí 7486 pacientů s covidem-19, z nich 1163 je v těžkém stavu. Hospitalizovaných začalo výrazně přibývat v říjnu, intenzivní péči potřebuje už pátým dnem více než 1000 lidí.