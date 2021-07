Babiš: Hnutí ANO volební program zveřejní později, vláda musí pracovat

Praha - Hnutí ANO zveřejní volební program později než opozice, vláda musí celé léto pracovat a řešit očkování proti covidu-19 nebo zářijový návrat dětí do škol. Na dotaz ČTK to řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, kde převzal maďarský dar 200.000 dávek vakcíny proti covidu. Podle informací ČTK by mělo ANO zahájit kampaň a zveřejnit program začátkem září. Například opoziční koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů a STAN nebo vládní ČSSD už tak učinily.

"Náš volební program neustále deklarují naši ministři," řekl Babiš. Hnutí podle něj nechce navyšovat daně, chce podporovat důchodce. "Nejsme pro euro. Jsme pro naši svrchovanou pozici v Evropské unii," sdělil další priority premiér.

"My jako vláda musíme řešit očkování, návrat dětí do škol. Na rozdíl od opozice, která už má prázdniny v této chvíli, protože (sněmovní) schůze skončila. Dva měsíce prázdnin mají, nemají co na práci, my musíme pracovat celé léto," dodal Babiš.

Předseda vlády připomněl, že dnes vyšla jeho kniha s názvem Sdílejte, než to zakážou! Obsahuje mimo jiné jeho vizi obnovy České republiky po koronavirové pandemii nebo kritiku opozičních Pirátů. "Je to to, co jsem v politice zažil jako premiér. Jsou tam různé názory, vzpomínky, věci, které ještě nebyly zveřejněny," uvedl.

Dnes kniha vyšla elektronicky, brzy je v plánu vydání audioknihy. Na přelomu července a srpna bude dostupná v tištěné verzi v nákladu 300.000 výtisků. Obsahovat bude 450 stran a dalších 32 stran fotografických příloh.