Babiš doufá, že se výměna ministra kultury vyřeší příští týden

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) na dnešní schůzce na Pražském hradě informoval prezidenta Miloše Zemana, že chce dodržovat koaliční smlouvu. Předseda vlády doufá v to, že výměna v čele ministerstva kultury, kterou požaduje koaliční ČSSD a podmiňuje jí setrvání v menšinové vládě, bude vyřešena nejpozději příští týden. Babiš se setká s vicepremiérem a předsedou sociální demokracie Janem Hamáčkem ještě před jeho schůzkou se Zemanem, která se koná v pátek od 15:00 na zámku v Lánech a které se zúčastní i ministr kultury Antonín Staňek (ČSSD).

"Já jsem vysvětil panu prezidentovi, že máme koaliční smlouvu, podle které jsem postupoval. Pan prezident samozřejmě má svůj názor na pana Staňka a na pana (Michala) Šmardu, kterého nepovažuje za ideálního kandidáta na tento post. Což samozřejmě můžu s ním souhlasit, na druhé straně jsem pana prezidenta informoval o tom, že skutečně chci dodržovat koaliční smlouvu, že je potřeba tento problém vyřešit," řekl Babiš novinářům. Šmarda podle něj není ideálním kandidátem na ministra, protože nikdy v kultuře nedělal. "Ale respektuji, že je to nominant sociální demokracie, a postupuji podle koaliční smlouvy," doplnil premiér.

S Hamáčkem už Babiš krátce hovořil a setká se s ním i před jeho schůzkou v Lánech. "Budeme se snažit najít řešení, abychom tento problém vyřešili nejpozději, doufám, příští týden," uvedl Babiš. Další vývoj situace bude podle něj záležet právě na pátečním jednání Zemana s Hamáčkem a Staňkem. "Každé jednání nás může posunout dopředu," konstatoval předseda vlády.

S Hamáčkem už Babiš krátce hovořil a setká se s ním i před jeho schůzkou v Lánech. "Pan premiér mě telefonicky informoval o výsledcích schůzky na Hradě. Setkáme se spolu zítra (v pátek) během dne před mou schůzkou s panem prezidentem," potvrdil na dotaz ČTK Hamáček.

Rozhodující podle Babiše také bude, jak se zachová sociální demokracie po pondělním jednání svého předsednictva, které má rozhodnout o dalším postupu ČSSD. Babiš také zopakoval, že kompetenční žalobu na prezidenta podávat nebude, protože by podle něj nic neřešila. "Chci to řešit kompromisem," dodal.

Sociální demokracie požaduje, aby na ministerstvu Staňka nahradil právě místopředseda strany Šmarda. Zeman Staňkovu demisi nepřijal a dosud nevyhověl ani Babišově žádosti o odvolání ministra, což hlava státu podle ústavy učinit musí. Babiš se nedomnívá, že prezident postupuje proti ústavě. Zeman podle něj zatím neřekl definitivní stanovisko a nemá žádnou lhůtu. Podle ústavních právníků by ale měla hlava státu postupovat bez zbytečného odkladu.

Opozice považuje Babiše za slabého premiéra, zastal se ho Filip

Předsedové několika opozičních stran považují Andreje Babiše (ANO) po dnešním jednání s prezidentem Milošem Zemanem za slabého premiéra. Podle šéfa Pirátů Ivana Bartoše je zarážející, jak Babiš nefunguje ve vyjednávání. Předseda SPD Tomio Okamura znovu zkritizoval ČSSD za boj o koryta. Pro Babiše měl pochopení předseda KSČM Vojtěch Filip, podle něj premiér preferuje stabilní vládu s důvěrou.

"Schůzka nepřinesla vůbec nic. Dozvěděli jsme se, že pan prezident má názor," řekl ČTK lidovecký předseda Marek Výborný. "Je to hra kočky se dvěma myšmi. Jedna myš v oranžovém tričku už krvácí a možná je v kómatu, a ta druhá, co má na tričku AB, je někde v koutě zahnaná. A ta kočka si to vychutnává," uvedl.

"Co mně na tom hrubě vadí, je to, že premiér rezignoval na to, že i on má nějakou ústavní povinnost. On nese demisi na Hrad, tak on by měl trvat na tom, že prezident má konat. A ne říkat, že mu to vlastně je jedno, že chce jednat, že kompetenční žalobu nepodá a podobně," dodal Výborný. Podle něj za situací může být i snaha zakrýt další problémy Babiše a vlády.

"Pan prezident by měl samozřejmě jednat v souladu s ústavou a premiérovi vyhovět. Na druhou stranu je zarážející, jakým způsobem pan premiér Babiš nefunguje ve vyjednávání. Na to, že neustále všem vykládá, jak je silný předseda vlády a schopný stratég a diplomat i na zahraniční úrovni, tak na rozdíl od svého předchůdce premiéra (Bohuslava) Sobotky, kterého často kritizuje, se nedokáže ani zbavit ministra vlastní vlády," napsal ČTK Bartoš.

Pro kroky předsedy vlády má pochopení Filip. "Myslím, že jde o logický krok premiéra, který preferuje stabilní vládu s důvěrou a plněním hlavních cílů, tedy snižování zadlužení státu, boj proti korupci a zvyšování životní úrovně."

Podle předsedy STAN Víta Rakušana jde ale o další důkaz, že je předseda vlády slabý. "Je mimořádně smutné, že premiér nedokáže vyhodnotit, jaké má z ústavy plynoucí pravomoci. Další prohra premiéra, další prohra právního státu, další vítězství svévole pomstychtivého mocnáře," napsal v SMS zprávě na dotaz ČTK.

Podle šéfa TOP 09 Jiřího Pospíšila se Zeman úspěšně pokouší o vládu hnutí ANO a svých přátel. "Má k tomu všechny předpoklady: mimořádně slabého premiéra a servilního 'šéfa' ČSSD. Všichni tři nesou plnou odpovědnost za vládní krizi," uvedl na twitteru. "Andrej Babiš nevypadal po schůzce s prezidentem Zemanem jako svéprávný premiér, ale jako prezidentův asistent. Smutné pro parlamentní demokracii v ČR," napsal na twitter předseda ODS Petr Fiala.

Předseda SPD Okamura situaci považuje za "pokračování trapného nekonečného příběhu o nestabilní rozhádané vládě a boje ČSSD o koryta."