Babiš dorazil do Lán na schůzku se Zemanem - video

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dorazil dnes v podvečer do Lán, kde ho čeká pravidelné jednání s prezidentem Milošem Zemanem. Na schůzce v prezidentském letním sídle by se dnes politici měli zbývat především vývojem epidemie koronaviru v Česku. Babiš dnes ve Sněmovně obhajoval návrh na prodloužení nouzového stavu do 25. května, dokdy mají trvat hlavní restriktivní opatření, jež vláda kvůli epidemii přijala.

Zeman v minulosti opakovaně vyjádřil podporu krokům, které Babišova vláda proti epidemii podniká. V souvislosti s restriktivními opatřeními, která vláda přijala a která nyní začala postupně uvolňovat, prezident dříve řekl, že přednost musí mít ochránění lidských životů.

Prezident a premiér se scházejí pravidelně každý měsíc, naposledy byl Babiš za Zemanem v Lánech 20. března. Tehdy ocenil Zemanovy kontakty v Číně, když podle ministerského předsedy pomohly dostat do Česka v době epidemie koronaviru ochranné zdravotnické pomůcky.