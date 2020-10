ŽIVĚ: TK po jednání Babiše se Zemanem v Lánech

Prezident Miloš Zeman (vpravo) přivítal 23. října 2020 v Masarykově pracovně v Lánech předsedu vlády Andreje Babiše. Babiš dorazil do Lán projednat se Zemanem výměnu ministra zdravotnictví.

Praha - Premiér Andrej Babiš dorazil na zámek do Lán projednat s prezidentem Milošem Zemanem otázku výměny ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO). Babiš dopoledne řekl, že by Prymula měl rezignovat kvůli fotografiím deníku Blesk, podle kterých navštívil restauraci. Prymula to odmítl, tvrdí, že žádné vládní opatření proti šíření covidu-19 neporušil. Babiš pro takový případ avizoval, že Prymulu odvolá.

Odvolání ministrů je podle zákonů v kompetenci prezidenta. Podle ústavy "odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády". Loni při návrhu na odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) Zeman krok několik měsíců odkládal s argumentem, že mu ústava neukládá žádnou lhůtu, ve které má konat.

Prymula nehodlá kvůli schůzce v uzavřené restauraci rezignovat, ačkoliv ho k odchodu z vlády Babiš vyzval. Prymula řekl, že žádné vládní opatření neporušil a schůzka se uskutečnila v soukromých prostorách vyšehradské kapituly. Premiér předtím označil jeho chování za neomluvitelné a řekl, že pokud funkci neopustí sám, odvolá ho. Dodal, že shání Prymulova nástupce a odpoledne by ho chtěl Zemanovi představit, aby se nový ministr mohl účastnit pondělního jednání kabinetu.

Na úřad vlády po poledni přijel za premiérem náměstek brněnské fakultní nemocnice Jan Blatný. Důvody schůzky nechtěl komentovat. Ve veřejném prostoru se spekuluje o tom, že by Prymulu mohl nahradit nynější náměstek ministra pro zdravotní péči Aleksi Šedo nebo exministr a šéf motolské nemocnice Miloslav Ludvík, který ale nabídku podle České televize nedostal.

Další z účastníků jednání Jaroslav Faltýnek (ANO) oznámil rezignaci na funkci prvního místopředsedy hnutí ANO. Novinářům při odchodu z jednání s Babišem ze Strakovy akademie řekl, že odstoupení považuje za symbol uznání své chyby. Faltýnek je také předsedou poslaneckého klubu hnutí, jeho členy chce požádat, aby se vyslovili, zda má pro pokračování ve funkci jejich důvěru.