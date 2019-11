Babiš dnes představí další plány na rozvoj pražského letiště

Praha - Letiště Václava Havla v Praze plánuje velké investice za desítky miliardy korun. Zástupci vlády v čele s premiérem Andrejem Babišem (ANO) společně s představiteli Letiště Praha dnes představí konkrétní plány rozvoje, k největším projektům by měla patřit nová paralelní dráha a rozšíření terminálu 2. Investice by podle dřívějších plánů měly dosahovat přibližně 27 miliard korun.

Dnešní prezentace rozvojových plánů se vedle Babiše a předsedy představenstva Letiště Praha Václava Řehoře zúčastní také ministryně financí Alena Schillerová, ministr dopravy Vladimír Kremlík a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (všichni za ANO).

Letiště je nyní již na hraně své maximální kapacity, loni odbavilo 16,8 milionu cestujících. Podle šéfa Letiště Praha Václava Řehoře už musí část letů v exponovaných časech odmítat. Investice by měly zvýšit kapacity letiště na 21 milionů odbavených cestujících ročně, na které má letiště získané stanovisko EIA o dopadech na životní prostředí. Paralelní dráha také umožní navýšit kapacity vzletů a přistání.

Stavba nové paralelní dráhy pražského letiště by podle původních plánů měla začít v roce 2022 a trvat by měla zhruba čtyři roky. Její odhadovaná cena je devět miliard korun. Podle letiště bude více než tři kilometry dlouhá paralelní dráha primárně sloužit pro přistávání letadel. Kapacity pohybů letadel na letišti, tedy vzletů i přistání, by se díky ní měly zvýšit až na 72 pohybů za hodinu. Po její dostavbě by se měl také zcela omezit noční provoz.

Další velkou investicí by mělo být rozšíření druhého terminálu, na kterém by měla vzniknout mimo jiné nová letadlová stání s nástupními mosty. Terminál dosud funguje pro lety do schengenských zemí, zatímco Terminál 1 je určen pro ostatní lety. Po rozšíření by měly být podle původních plánů oba terminály rozděleny podle dopravců.

V rámci dlouhodobých projektů letiště chce mimo jiné zužitkovat dosud nevyužité pozemky u letiště. Na nich by mohl vzniknout nový hotel, vývojové centrum, sportoviště nebo například zdravotní středisko pro turisty.

Letiště Václava Havla v Praze v letošním prvním pololetí odbavilo víc než 7,84 milionu cestujících, což je meziroční nárůst o pět procent.