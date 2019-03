Praha - Český telekomunikační úřad (ČTÚ) musí víc využívat své kompetence k nápravě situace na trhu s mobilními službami. Na twitteru to uvedl premiér Andrej Babiš (ANO). S vládním zmocněncem pro digitalizaci Vladimírem Dzurillou se shodl na potřebě větší regulace v této oblasti, která by měla podle premiéra zvýšit konkurenci a snížit ceny i pro spotřebitele. Babiš to uvedl po schůzce s předsedou Asociace českých virtuálních operátorů Pavlem Humpolíkem. Vyjádření telekomunikačního úřadu ČTK zjišťuje.

Babiš v úterý kritizoval dokument o reálných cenách mobilních dat, který mu dodala Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Chyběly v ní podle něj základní údaje, o které žádal. Rozhodl se proto obrátit kvůli zjišťování reálných cen mobilních dat na trhu přímo na operátory.

Mluvčí APMS Jiří Grund ČTK v reakci na Babišovu kritiku řekl, že premiér asi zapomněl, že stát financuje ČTÚ, který má údaje o cenách, podléhajících obchodnímu tajemství, k dispozici. "Asociace mobilních operátorů může jen těžko suplovat dohledové orgány telekomunikačního trhu," uvedl mluvčí.

Operátoři Babiše v dokumentu s odkazem na veřejně dostupné zdroje informovali, že cena mobilních dat poklesla za poslední dva roky o 67 procent, což bylo téměř nejrychleji v EU. Za poslední rok pak data zlevnila o 42 procent. Asociace zmiňuje například lednovou studii Cable UK, podle které jsou ceny dat v ČR pod průměrem EU. Nominální cena jednoho gigabyte (GB) mobilních dat je 4,9 dolaru (zhruba 110 korun), zatímco průměr EU je o dva dolary vyšší.

Podle několika mezinárodních srovnání jsou ceny mobilních služeb včetně přenosů dat v Česku jedny z nejvyšších v Evropě. Operátoři se brání, že ceny nejsou takové, jak ukazují srovnání vycházející z jejich ceníků, protože velká část uživatelů získala individuální výhodnější nabídku.

Babiš dnes na twitteru uvedl, že jednal s Humpolíkem kvůli snížení cen pro zákazníky na trhu mobilních služeb. "Napsal mi, že podniká v prostředí, kde je nepoměr velkoobchodních a maloobchodních cen. Dnes mi to přišel popsat osobně," uvedl. S Dzurillou se pak shodl na potřebě větší regulace, která by podle jejich představ měla zvýšit konkurenci a zlevnit ceny i pro spotřebitele. "ČTÚ musí daleko víc využívat svých kompetencí a nástrojů, kterými už dnes disponuje, k nápravě situace na trhu," dodal Babiš.