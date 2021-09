Babiš chce omezit zvyšování cen energií

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) slíbil, že jeho vláda učiní maximum proti zvyšování cen energií. Na zdražování dalších komodit a služeb podle svých slov nemá vliv. Uvedl to dnes při interpelacích na dotaz předsedy pirátských poslanců Jakuba Michálka, kterého nazval ekonomickým diletantem.

"Uděláme maximum pro to, aby se nezvyšovaly ceny energií," přislíbil ministerský předseda. Kroky ale blíže nekonkretizoval. Premiér odmítl odpovědnost za nárůst inflace, tedy růst spotřebitelských cen. "Je to lež, že můžeme za inflaci, inflace je všude," řekl Babiš. Zdůrazňoval, že omezení inflace je záležitostí České národní banky, která by neměla navyšovat úrokové sazby, od nichž se odvíjí úročení komerčních úvěrů.

Michálek se dotazoval na to, jak chce vláda bránit zvyšování cen potravin, bytů, elektřiny a stavebního materiálu a znehodnocování úspor obyvatel. Podíl na tom mělo "nadměrné utrácení vlády na dluh", uvedl poslanec s odkazem na ekonomické experty.

"Nemluvte o tom zadlužování, vy jste ekonomický diletant stejně jako váš (Mikuláš) Ferjenčík a (Ivan) Bartoš," uvedl předseda vlády na adresu představitelů pirátské strany. "My nerozhodujeme o tom, jaké jsou ceny," prohlásil. Poznamenal, že lidé jsou rozumní, neboť podle něj zvýšení platů neutratili, protože jejich úspory se zvýšily celkově o 500 miliard korun.

Premiér uvedl, že podle odhadů se má inflace snižovat. "Je potřeba teď zachovat klid a v podstatě nezasahovat do toho vývoje," dodal Babiš.

Meziroční inflace letos v srpnu stoupla na 4,1 procenta z červencových 3,4 procenta a byla tak nejvyšší od listopadu 2008. Vliv na to mělo zdražení zboží i služeb téměř ve všech oddílech spotřebního koše, nejvíce se na tom podepsaly vyšší ceny za bydlení. Podle analytiků inflace ještě poroste a ke konci roku by se mohla přiblížit k pěti procentům. Proto také podle ekonomů roste pravděpodobnost, že bankovní rada ČNB na měnovém zasedání na konci září zvýší základní úrokovou sazbu razantněji, tedy o půl procentního bodu na 1,25 procenta.