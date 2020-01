Babiš chce od ministrů předkládat veškeré IT zakázky

Brno - Premiér Andrej Babiš (ANO) bude od všech ministrů požadovat, aby na jednání vlády předkládali veškeré zakázky na dodávky informačních technologií. Důvodem jsou podle něj "pochybnosti v mediálním prostoru" o hospodárnosti zakázky na dodávku systému pro prodej elektronických dálničních známek, řekl dnes na tiskové konferenci v Brně po jednání s vedením Ředitelství silnic a dálnic. Stát má vybranému dodavateli Asseco Central Europe zaplatit za dodávku systému a jeho čtyřletou správu 401 milionů korun.

Elektronické dálniční známky mají od příštího roku nahradit nynější samolepicí papírové kupony. Vybraný dodavatel má zajistit informační systém, jehož součástí je několik modulů včetně e-shopu, informačního portálu, call centra, různých typů evidencí a další potřebné moduly ke správě.

"V mediálním prostoru se objevily informace, které staví zakázku do podivného světla. Na základě této zkušenosti budu od pana ministra dopravy (Vladimíra Kremlíka) chtít, aby předložil informace o zakázce na vládu," řekl Babiš. Zadavatelem zakázky je Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI) a podle Babiše ani Kremlík neznal podrobnosti. "Nelíbí se mi, jak to proběhlo, ale veřejnost a média to musí vědět. Na vládě řešíme prodej 12 metrů pozemků Správy železnic, ale zakázku za 400 milionů jsme tam neměli. Proto budu od všech ministrů chtít, aby zakázky předkládali," řekl Babiš.

Podle Kremlíka se vše uskutečnilo tak, jak mělo, a roční úspora proti současnému systému bude 120 milionů korun. "Při zadávání se postupovalo podle pokynů Bezpečnostní informační služby. Bezpečnostní prověrku mělo pět firem, které SFDI oslovil a nabídku podaly dvě. Vybraná byla ta levnější," řekl Kremlík. Zmínil také, že znalecký posudek konstatoval, že výsledná cena je nakonec nižší, než předpokládaná.