Babiš chce jednat se Zemanem o výměně ministra kultury

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) chce projednat situaci ohledně výměny ministra kultury s prezidentem Milošem Zemanem. Koaliční smlouva platí, řekl Babiš po dnešní schůzce s předsedou koaliční ČSSD a vicepremiérem Janem Hamáčkem. Babiše i Hamáčka přijme Zeman v Lánech v úterý 2. července. Hamáček ČTK napsal, že chce s případným dalším řešením situace ze strany sociální demokracie počkat na výsledek schůzky. Potvrdil, že setkání se zúčastní. Původně Hamáček hovořil o tom, že v pondělí by se měla ČSSD vyjádřit k dalšímu postupu. Babiš podle něho při schůzce řekl, že chce pokračovat v koaličním projektu a žádná alternativa není.

"Můžu potvrdit, že určitě platí koaliční smlouva. Udělám maximum pro to, aby koalice pokračovala a fungovala. Stojí před námi mnoho úkolů," uvedl Babiš. Předseda vlády poznamenal, že se bude snažit Zemana přesvědčit, aby vnímal koaliční dohodu a aby představu sociální demokracie nějakým způsobem akceptoval.

Sociální demokracie požaduje, aby v čele ministerstva kultury skončil Antonín Staněk (ČSSD). Zeman dal ale ve čtvrtek najevo, že situaci urychleně řešit nebude. Zdůraznil, že ústava nestanovuje lhůtu, kdy má ministra odvolat. ČSSD mluví o možnosti podání kompetenční žaloby na prezidenta, pokud by prezident s výměnou nadále otálel. Babiš ale dnes uvedl, že je potřeba situaci řešit jiným způsobem, nejlépe jednáním. Hamáček ve čtvrtek po schůzce se Zemanem a po jednání vedení sociální demokracie řekl, že se Česká republika dostala na hranu ústavní krize. "Ústavní krize se vyřeší ve chvíli, kdy bude naplněna ústava," uvedl dnes Hamáček.

Ke čtvrteční schůzce s prezidentem řekl předseda ČSSD, že debata se nevedla o tom, že by Zeman nechtěl jmenovat místopředsedu sociální demokracie Michala Šmardu do čela ministerstva kultury, ale že odmítá odvolat Staňka. Podle Hamáčka ovšem není možné, aby Staněk úřad řídil, neboť není schopen uklidnit a stabilizovat situaci na ministerstvu. Doplnil také, že Staňka nenavrhl odvolat kvůli tomu, že odvolal ředitele Národní galerie Praha Jiřího Fajta, v tom měl ministr jeho podporu.

Babiš na dnešní schůzce řekl, že chce pokračovat v koalici a žádná alternativa není. "Kdyby mi pan premiér řekl, že o spolupráci se sociální demokracií nemá zájem a má připravenou jinou alternativu, asi bychom tady nestáli," poznamenal Hamáček.

Opozice v dění kolem Staňka vidí i překrývání Babišových kauz

Prezident Miloš Zeman podle předsedy ODS Petra Fialy svým otálením kolem odvolání ministra kultury Antonína Staňka (ČSSD) překrývá kauzy kolem premiéra Andreje Babiše (ANO). Předseda Pirátů Ivan Bartoš uvedl, že Zeman porušuje své ústavní povinnosti a vláda by měla řešit problémy Česka, nikoliv stále své vlastní. Předseda KSČM Vojtěch Filip naopak přivítal dnešní prohlášení Babiše a vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD), že o záležitosti budou dál jednat.

Bartoš uvedl, že Zeman by se měl držet toho, co mu ukládá ústava. "Bohužel jsme u něho dlouhodobě svědky nerespektování, a v tomto případě dokonce porušování ústavních pravomocí," napsal. Zemanovy kroky podle něj nepřispívají stabilitě na politické scéně. "Bohužel jsme opět svědky toho, že současný prezident společnost spíše rozděluje, než spojuje," dodal.

Kritizuje také, že kabinet se musí neustále zabývat svými vlastními problémy, například trestním stíháním premiéra Babiše. "Nebo nekonečným odvoláváním ministra kultury. Místo, aby vláda řešila problémy ČR, řeší vláda svoje vlastní," uvedl.

Fiala na twitteru napsal, že problémem Česka je trestně stíhaný premiér se střetem zájmů a podezřením na neoprávněně získané veřejné peníze. "Prezident Zeman to překrývá kauzou neodvolání ministra kultury. Tedy zda se vůbec bude dodržovat ústava," uvedl. Výsledkem podle něj má být to, že Babiš bude vypadat jako zachránce ČSSD, Zeman jako moudrý usmiřovatel. "A vděčný Hamáček, že s ním vůbec premiér a prezident mluví. Čím déle se to bude řešit, tím víc z toho bude Babiš těžit," uvedl. Sociálním demokratům podle Fialy připadá role tzv. užitečných idiotů.

Předseda SPD Tomio Okamura ČTK napsal, že podstatou není Staněk, ale permanentní krize vlády kvůli tomu, že je její součástí nestabilní a rozhádaná ČSSD. "Což je ovšem také vina Andreje Babiše, protože si ji do vlády vybral. ČSSD by měla z vlády odejít, protože dlouhodobě jen škodí občanům a nepřináší nic pozitivního. Hnutí SPD nabízí funkční alternativu - vládu odborníků sestavenou vítězem voleb, která by prosazovala také dohodnuté programové priority SPD. O podpoře takové vlády jsme ochotni jednat," uvedl.

Předseda komunistů Filip přivítal, že po dnešní schůzce Babiš s Hamáčkem oznámili, že budou o ministerstvu kultury dál jednat se Zemanem. "To je správný krok. Ústavní činitelé mají spolu nejen komunikovat, ale také dojít k dohodě," uvedl.

Šéf KDU-ČSL Marek Výborný uvedl, že za ústavní krizi je odpovědný Zeman. "Je naprosto nepřijatelné, aby si pan prezident dělal z ústavy trhací kalendář. Je otázkou, zda jednání všech tři pánů k něčemu po výrocích pana prezidenta povedou," napsal. Babiš by podle něj měl podat na Zemana kompetenční žalobu, jinak za situaci ponese odpovědnost také. "Krokům sociální demokracie nerozumím, jejich míra sebezničení je zjevně bez limitu. Zoufalá strana dělá zoufalé kroky, ale více se musíte ptát jich," dodal Výborný.

Předseda STAN Vít Rakušan považuje nejnovější vývoj za prohru pro ČSSD. "Mohli vyslovit vládě nedůvěru, mohli z vlády včas odejít. Oni si místo toho nechali svázat ruce, jednu Zemanem a druhou Babišem. Už nemají žádné herní pole a žádné dobré řešení. Tak to vypadá, když někdo dlouhodobě vede politiku jen pro posty, ne pro věc," míní.