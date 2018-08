Praha - Premiér Andrej Babiš bude ve středu 5. září jednat v Berlíně s německou kancléřkou Angelou Merkelovou o migraci, rozpočtu EU, brexitu a eurovolbách. Setká se i s předsedou Spolkového sněmu Wolfgangem Schäublem. O programu jednání dnes informovala mluvčí kabinetu Petra Doležalová. Vedle evropských témat se budou politici věnovat také bilaterálním vztahům, například stavbě silnic a spolupráci ve vědě a výzkumu.

"Mezi hlavní témata setkání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou bude patřit aktuální situace v migraci, budoucnost EU a volby do Evropského parlamentu. Český premiér bude s německou kancléřkou řešit také podobu budoucího rozpočtu EU a odchod Velké Británie z Evropské unie," uvedla Doležalová.

V části jednání věnované česko-německým vztahům bude Babiš hovořit o dopravní infrastruktuře, hospodářské spolupráci a spolupráci v oblasti vědy, výzkumu a inovací a také digitalizace.

"Dalším tématem bude působení Česko-německého fondu budoucnosti, který se za 20 let své existence stal pevnou součástí česko-německých vztahů. Obě vlády se proto v roce 2016 shodly na prodloužení jeho financování až do roku 2027," uzavřela mluvčí.

Vedle Babiše se do Německa chystá i prezident Miloš Zeman, a to v druhé polovině září. Čeká ho tam jednání s Merkelovou a také schůzka s prezidentem Frank-Walterem Steinmeierem. Cestou do Německa bude Zeman pokračovat v návštěvách zemích sousedících s Českem. Po letošním znovuzvolení prezident zatím navštívil Slovensko a Polsko. Do Rakouska zřejmě zavítá na jaře příštího roku.