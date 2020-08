Babiš chce cílené sankce EU vůči Bělorusku, má podporu opozice

Praha - EU by podle premiéra Andreje Babiše (ANO) měla zavést vůči Bělorusku cílené sankce a podnítit uspořádání svobodných voleb v této zemi. V Bělorusku by se neměla opakovat situace jako na Ukrajině, řekl dnes ve Sněmovně předseda vlády. Uvedl, že dopoledne se před jednáním Evropské rady spojí formou videokonference kvůli společnému postoji s premiéry zemí visegrádské čtyřky a Pobaltí.

Opozice požadovala, aby Sněmovna podpořila vládu v krocích proti režimu běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka. Vláda by podle lidovců a Pirátů měla také vyšetřit, jak se do Běloruska dostaly zábleskové výbušky, které běloruské zásahové oddíly použily vůči demonstrantům. Lidovci také chtějí, aby vláda připravila české adresné sankce vůči běloruským představitelům, pokud nezareagují na výzvy EU.

"Běloruští občané potřebují naši podporu. Evropská unie musí ukázat, že je akční. Hlavní teze je, že běloruští občané mají dostat šanci vyjádřit se ve svobodných volbách a říci, co si pro svoji zemi přejí," uvedl předseda vlády.

Za nejdůležitější označil to, aby si Bělorusové sami rozhodli, "kde chtějí civilizačně být a kam chtějí jít". "Nikdo jim nemá vnucovat, kam patří, co by měli dělat. Rozhodně by se neměla opakovat situace, jak proběhla na Ukrajině," uvedl Babiš. Dění na Ukrajině ovlivňuje Rusko, které podporuje proruské separatisty a obsadilo Krym.

"My bychom neměli dopustit, aby se v našem těsném sousedství na schengenské hranici dělo něco podobného jako zmanipulované volby, ostré potírání svobody slova, blokování internetu, mučení, bití, zastrašování pokojných demonstrantů. Vidíme v tom velké riziko pro náš region a hodnoty, na kterých stojí. Bojíme se, že ta situace se bude zhoršovat," dodal Babiš.

Česko podle ně podporuje cílené sankce vůči Bělorusku, na nichž se shodli ministři zahraničí EU, a ztotožňuje se s odsouzením násilí. Babiš také zmínil žádost předsedy Senátu Miloše Vystrčila o společnou schůzku s vicepremiérem Janem Hamáčkem, ministrem zahraničí Tomášem Petříčkem (oba ČSSD) a předsedou Sněmovny Radkem Vondráčkem (ANO) kvůli koordinaci postojů ústavních činitelů. Babiš uvedl, že dal Hamáčkovi pokyn, aby Vystrčil dostal informace o situaci v Bělorusku od české rozvědky.

Sněmovna by podle Pirátů, ODS i KDU-ČSL měla vyjádřit k situaci v Bělorusku po prezidentských volbách, které jsou označovány za zmanipulované a vyvolaly protesty a stávky. Sněmovna by se podle místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Pikala (Piráti) měla připojit k dalším státům, které se vyjádřily k výsledkům voleb a nevzaly je na vědomí.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura doporučil, aby Sněmovna k Bělorusku přijala stejné usnesení, jaké minulý týden přijal Senát. Horní komora minulý týden odsoudila policejní zásahy proti demonstrantům v Bělorusku. Podle senátorů jsou tyto zásahy násilné a zjevně nepřiměřené. Průběh voleb byl pak podle nich neférový a nedemokratický.

Česká vláda by podle KDU-ČSL měla vyzvat běloruské vedení, aby bezodkladně propustilo všechny zadržované, vyšetřilo policejní násilí a začalo jednat s protestujícími o jejich požadavcích. "Dále aby připravila adresné sankce vůči osobám zodpovědným za volební manipulace a porušování lidských práv, aby je mohla uplatnit v případě, že běloruský režim nezareaguje na předchozí výzvy," řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Jan Bartošek.

Piráti chtějí navrhnout usnesení, podle kterého by Sněmovna odsoudila násilí ze strany režimu prezidenta Alexandra Lukašenka, neuznala výsledky voleb a vyzvala k jejich opakování za účasti mezinárodních pozorovatelů. "Je tam i výzva vládě, aby na úrovni Evropské unie byl zaveden sankční mechanismus cílený na osoby kolem režimu," řekl poslanec František Kopřiva. Česko by podle něj také mělo přijmout obecný zákon, který by umožňoval ukládat takové sankce i na konkrétní osoby z jiných států, které porušují lidská práva.

Kabinet by měl podle lidovců také koordinovat své kroky s Polskem a s pobaltskými zeměmi a společně vyvíjet tlak v Evropské unii, aby sedmadvacítka přijímala podobná opatření vůči Bělorusku, jako ta navržená pro národní úroveň.

"Zvlášť po té zkušenosti, kterou máme my v roce 1968 a 1989, jsme přesvědčeni, že Česká republika musí stát na straně lidí, kteří chtějí změnit režim, aby Bělorusko bylo demokratickou a svobodnou zemí. Odmítáme jakékoli policejní násilí na občanech Běloruska," řekl Bartošek.

Policejní násilí v Bělorusku označil za nepřijatelné i předseda STAN Vít Rakušan, podle kterého je třeba, aby nyní Česko i vzhledem ke své historické zkušenosti Bělorusy podpořilo. Kromě sankcí na představitele režimu jsou podle něj ale třeba i jiné formy, jako podpora nevládních organizacích, které v Bělorusku prosazují lidská práva, vytvoření prostoru pro vyjádření běloruské opozice nebo zprostředkování konference za účasti Lukašenka i zástupců opozice. "Myslím, že bychom měli jako EU a ČR Bělorusům pomoci dosáhnout toho, aby žili v normálním světě," řekl.

K přijetí evropských sankcí vyzvala už dříve ODS. Ve Sněmovně chce rovněž apelovat na vládu, aby odsoudila násilí v Bělorusku a nabídla pronásledovaným Bělorusům azyl.

Lidovci a Piráti budou také chtít od vlády slyšet vysvětlení, jak se do Běloruska dostaly zábleskové granáty české výroby, které tamní policie používá proti demonstrantům. Bartošek nasazení této munice označil za znepokojivé vzhledem k tomu, že od roku 2011 platí pro Bělorusko zákaz vývozu zbraní nebo vybavení, které by mohlo být použito k represím. České ministerstvo zahraničí už uvedlo, že žádná licence na vývoz udělena nebyla.

Vládní ČSSD se projednání situace v Bělorusku na plénu Sněmovny nebrání. "My jsme dali najevo ústy předsedy (Jana) Hamáčka nebo ministra zahraničí (Tomáše) Petříčka, že odsuzujeme to, co se děje v Bělorusku. Byli bychom rádi, kdyby si Bělorusové o osudu rozhodovali sami. To platí i za náš poslanecký klub," řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka.

Naopak SPD zařazení bodu nepodpoří. Hnutí nicméně odsoudilo policejní násilí vůči běloruským demonstrantům. Předseda poslaneckého klubu SPD Radim Fiala ale zároveň řekl, že pokud běloruská opozice považuje volby za zfalšované, měla by usilovat o přepočítání hlasů. Požadavky na odstoupení Lukašenka nebo uspořádání nových voleb podle něj nejsou nyní podložené.

Demonstrace v Bělorusku vypukly po prezidentských volbách z 9. srpna, které podle oficiálních údajů drtivě vyhrál Lukašenko, podle opozice ale byly zfalšované. Bezpečnostní složky proti demonstrujícím tvrdě zasáhly, bylo zadrženo na 7000 lidí a z toho kolem 4000 stále zůstává ve vězení. Při zásazích několik lidí zahynulo, řada Bělorusů je nezvěstná. Situací v Bělorusku se dnes odpoledne bude zabývat mimořádný summit EU.