Babiš: Celá D3 by měla být hotová do roku 2028

Netřebice (Českokrumlovsko) - Dálnice D3 z Mezna k hranicím s Rakouskem by měla být hotová v roce 2024. Celá D3 z Prahy k hranicím bude hotová do roku 2028, řekl dnes novinářům premiér Andrej Babiš (ANO). V Netřebicích na Českokrumlovsku řekl, že bude naléhat na Rakousko, aby svou část dálnice dokončilo rovněž v roce 2024. Rakušané zatím vůbec nepřipravují úsek z Rainbachu ke státním hranicím. Na dotaz ČTK to řekla ředitelka jihočeské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Vladimíra Hrušková.

V Netřebicích se dnes slovně střetli příznivci a odpůrci Babiše, příznivci na premiérovy odpůrce křičeli slova jako "ksindl". Sedm Babišových odpůrců, kteří přijeli auty, měli transparenty s nápisy Babiše do koše, Všetci kradnú, iba já čerpám či Bagrofert. "Ksindl jeden mizernej," reagovala na ně jedna z premiérových příznivkyň. Jiný Babišův podporovatel křičel: "Babišu, do toho, neboj se nikoho!"

Členové vlády dnes probírali stavbu D3. Italsko-slovenské sdružení firem Salini Impregilo a Doprastav, které staví za sedm miliard korun část Hodějovice - Třebonín, se dostalo téměř do třítýdenního zpoždění. Opožděně předkládá realizační dokumentaci. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) kontaktoval italského velvyslance. "Z mého pohledu je nepřijatelné, aby docházelo k jakýmkoli prodlením," řekl ministr.

Hrušková řekla, že Rakousko připravuje úsek Freistadt - Nord - Rainbach, ale úsek z Rainbachu k hranicím nepřipravuje. "A když se podíváme, že průměrná doba přípravy na rakouské straně je 11 let a nepřipravuje se, tak to vypadá, že my tam budeme rychleji," řekla Hrušková. Premiér řekl, že o situaci mluvil s českou velvyslankyní. Předpokládá, že nové volby v Rakousku vyhraje Sebastian Kurz, potom s ním bude D3 probírat, "abychom ten úsek Tábor - Linec měli v kuse v roce 2024," řekl český premiér.

Stavba dálničního úseku D3 dlouhého 12,5 kilometru Hodějovice - Třebonín, který bude součástí obchvatu Českých Budějovic, by měla být hotova v létě 2022, stejně jako 7,2 kilometru dlouhý úsek Úsilné-Staré Hodějovice za 5,28 miliardy korun.

"Na začátku stavby je zhotovitel povinen zpracovat realizační dokumentaci stavby, a tu předkládat. Italsko - slovenské sdružení je ve zpoždění v předkládání této dokumentace zhruba u 15 procent objemu dokumentace. Proto byli vyzváni, aby urychlili tempo a dokumentaci předložili do jednoho měsíce," řekla Hrušková.

S italskou firmou Salini Impregilo ukončilo spolupráci letos v březnu Slovensko kvůli pomalému postupu stavebních prací na úseku dálnice na severu země, včetně rozestavěného tunelu. Firma tam stavěla v konsorciu se slovenskou společností Dúha, byla dlouhodobě ve skluzu.

Zatím poslední jihočeský úsek D3 Bošilec - Ševětín dlouhý 8,1 kilometru otevřelo ŘSD na konci června. Na jaře 2020 chce stát zprovoznit další část D3 Ševětín-Borek dlouhou 10,6 kilometru s náklady 933,2 milionu bez DPH.

D3 má spojit Prahu s Českými Budějovicemi a rakouskými hranicemi. Dálnice D3 by měla měřit 170 kilometrů, v provozu je 58 kilometrů.