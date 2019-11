Babiš čeká, s čím ohledně Tomanovy cesty v Rusku přijde MZV

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) čeká na závěry ministerstva zahraničních věcí ohledně předčasného konce delegace ministra zemědělství Miroslava Tomana (ČSSD) v Rusku. Tamní úřady neumožnily delegaci přelet z Moskvy do Kazaně, ministr s podnikateli se proto vrátil ve čtvrtek do Prahy. Babiš dnes novinářům řekl, že pokud za problémy české delegace byla nepřátelská akce ze strany Ruska, bylo by třeba ji tvrdě odmítnout.

Babiš uvedl, že aktuálně čeká na vyjádření šéfa diplomacie Tomáše Petříčka (ČSSD). "Aby mi řekl, jestli ten incident v Rusku byl administrativní problém na české straně, nebo je to nějaká nepřátelská akce ze strany Ruska. Potom to samozřejmě musíme tvrdě odmítnout," dodal. Zatím události neodkáže posoudit.

Toman předčasně ukončil pětidenní cestu s podnikatelskou misí poté, co mu úřady v Rusku neumožnili přelet. Česká diplomacie dostala od Ruska vysvětlení, že se let neuskutečnil z administrativních důvodů, což jako důvod uvedli i ruští hostitelé. Podle některých českých představitelů je postup Ruska znepokojivý a může být reakcí na zhoršení vzájemných vztahů.

Podle prezidenta Miloše Zemana je možné, že šlo o odvetnou akci. "Jedna z hypotéz je, že Rusové takto reagují na zprávu BIS, podle které v České republice řádí ruští špioni," řekl ve čtvrtek prezident televizi Barrandov. Taková reakce by byla podle Zemana "velmi přehnaná".

BIS ve výroční zprávě za loňský rok uvedla, že klíčovým cílem ruských tajných služeb, které v Česku operují, je manipulovat rozhodovací procesy na všech úrovních státní správy. Babiš dnes řekl, že zprávy BIS v podobném duchu mluví už snad 20 let, podle něj tomu jen dříve média nevěnovala tolik pozornosti. Babiš dodal, že BIS je nezávislá instituce. "Nějak definuje svou práci, já k tomu nemám co říct," uvedl premiér.