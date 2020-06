Babiš čeká ještě dlouhou debatu o evropském fondu po pandemii

Lednice (Břeclavsko) - Premiér Andrej Babiš (ANO) očekává ještě dlouhou debatu o podobě evropského fondu obnovy po pandemii koronaviru. Hlavním kritériem pro rozdělení zhruba 750 miliard eur (20 bilionů korun) by měl být propad hrubého domácího produktu jednotlivých zemí, řekl dnes po summitu visegrádské čtyřky (V4) v jihomoravské Lednici. Podotkl také, že u víceletého finančního rámce EU na roky 2021 až 2027 se země V4 shodují, že chudší země nemohou doplácet na ty bohatší.

Podle Babiše je brzy na debaty, jak se mezi členské státy rozdělí peníze z fondu obnovy, protože zatím není jasné, nakolik budou ekonomiky členských států EU zasaženy pandemií. "Za sebe myslím, že hlavním kritériem by měl být propad HDP, to se musí vyhodnotit až začátkem příštího roku," řekl.

Debata o rozdělení peněz podle Babiše bude ještě dlouhá. Upozornil, že není vyjasněna řada otázek spojených s fondem, včetně podmínek, za kterých by si měla EU půjčit na finančních trzích peníze pro jeho naplnění.

O tom, zda je shoda na celkovém postoji k fondu, ale český premiér ani jeho kolegové nic neuvedli. Zatímco Polsko a Slovensko v minulosti vyjadřovaly podporu pro návrh podoby fondu, Česko a Maďarsko se k němu stavěly zdrženlivěji. Babiš dnes pouze řekl, že se země V4 se shodují na tom, že pro čerpání peněz z fondu by měla být stanovena delší doba než plánované čtyři roky. Mluvil o sedmiletém období, jako je tomu u finančního rámce.

Slovenský premiér Igor Matovič zopakoval, že Bratislava je s návrhem podoby fondu spokojená. Při dalších vyjednáváních o rozdělení peněz chce ale ukázat solidaritu s ostatními zeměmi V4.

Český premiér se vrátil také k evropským jednáním o podobě finančního rámce na další roky. Zdůraznil shodu zemí V4 na tom, že rozpočet musí být nastavený spravedlivě a chudší země nesmějí doplácet na ty bohatší. S polským premiérem Mateuszem Morawieckým se shodl, že si přejí pružnější čerpání evropských peněz členskými státy a na tom, že podpora je potřeba hlavně na projekty dopravní infrastruktury. Babiš a Morawiecki také uvedli, že by při rozdělování peněz z finančního rámce mělo být zohledněno i to, kolik dividend z chudších zemí EU odchází do těch bohatších.

Babiš: V4 při koronavirové krizi znovu prokázala užitečnost

Státy visegrádské skupiny byly podle českého premiéra Babiše v kontaktu i při koronavirové krizi. Skupina při ní podle něj znovu ukázala svou užitečnost a čtyři členské státy zatím zvládly boj s covidem-19 velice dobře. Babiš při dnešním summitu v Lednici na Břeclavsku ocenil, že se stihl sejít s ostatními premiéry V4 osobně ještě při českém předsednictví, které v polovině roku přebere Polsko.

Babiš vyzdvihl, že se regionu V4 daří zatím zvládat koronavirovou pandemii dobře z hlediska ztrát na životech. "Nejlépe je na tom Slovensko, ale my ostatní jsme to myslím zvládli také velice dobře," uvedl. Slovenské úřady aktuálně informují o 28 obětech mezi infikovanými, v ČR s nemocí covid-19 dosud zemřelo 328 nakažených.

Státy V4 podle českého premiéra byly v kontaktu i při krizi a skupina ukázala svou užitečnost. "Chtěl bych poděkovat za výbornou spolupráci," uvedl. Fungování skupiny ocenil i slovenský premiér Igor Matovič, který je po březnových volbách na osobním setkání lídrů V4 nováčkem. "Ačkoli jsme v Lednici, tak já jsem cítil mezilidské teplo mezi těmito čtyřmi zeměmi," uvedl. Ocenil, že skupina existuje, vidí v ní velký význam a sílu.

Krize podle Babiše zatím není u konce. "Z epidemiologického hlediska máme dobré výsledky, ale těžké období nás čeká. Když vidíme čísla z hlediska exportu, propadu HDP, tak to máme všechno teď před sebou. Nemůžeme teď hodnotit, jak to všechno dopadne," poznamenal.

Babiš je rád, že se po videokonferencích podařilo lídrům V4 se sejít osobně ještě při českém předsednictví. "Koncem června budeme předávat štafetu Polsku," řekl. Ocenil, že při ročním českém vedení se podařilo zorganizovat i summit se státy západního Balkánu, se zeměmi přátel koheze v rámci EU, ale i lednové setkání s rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a před necelým měsícem přes video i jednání s německou kancléřkou Angelou Merkelovou.