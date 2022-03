Babiš: Čapí hnízdo je vykonstruovaný politický proces, u soudu prokážu nevinu

Praha - Dneškem se jen potvrdilo, že kauza Čapí hnízdo je vykonstruovaný politický proces, sdělil ČTK bývalý premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš poté, co na něj a jeho poradkyni Janu Nagyovou (dříve Mayerovou) podal státní zástupce obžalobu. U soudu chce prokázat, že nikdy nic trestného neudělal.

"Dneškem se jen potvrdilo, že jde o vykonstruovaný politický proces proti mé osobě. Proces, kde bylo nejdříve obviněno 11 lidí. Postupně obvinění odpadali a státní zástupce pro nedostatek důkazů celou věc zastavil. Přesto nejvyšší státní zástupce řízení obnovil, z 11 lidí zbyli obvinění jen dva. Dnes se dozvídám, že státní zástupce našel důvody k obžalobě. Pro mě je to alibismus," uvedl Babiš.

V kauze kolem padesátimilionové dotace na stavbu rekreačního a konferenčního areálu Čapí hnízdo bylo původně obviněno 11 lidí včetně členů Babišovy rodiny. Státní zástupce Jaroslav Šaroch postupně zastavil stíhání všech obviněných. Bývalý nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman však v prosinci 2019 po přezkumu obnovil stíhání Babiše a Nagyové. Zároveň potvrdil, že stíhání Babišových blízkých definitivně skončilo.

Policisté ukončili vyšetřování kauzy na konci loňského května, oba obviněné navrhli obžalovat. Šaroch na konci srpna rozhodl o tom, že jim případ vrátí k došetření. Učinil tak zejména proto, aby vyšetřovatelé doplnili výslechy svědků, mimo jiné syna bývalého premiéra Andreje Babiše mladšího.

Policisté znovu navrhli oba obviněné obžalovat 20. září, vyšetřování ale následně zdrželo to, že Babiš v říjnových volbách znovu nabyl poslanecký mandát, a tím i imunitu. Sněmovna Babiše ke stíhání vydala na začátku března.

Babiš podání žaloby "u 15 let staré pseudokauzy" považuje za zcela zjevný účelový pokus o jeho kriminalizaci. "Nebýt v politice nikdo by se tím nikdy nezabýval, protože se nic nestalo. Nikomu nevznikla žádná újma, dotace, i když na ni byl nárok, byla vrácena," uvedl. Zmínil, že farma zaměstnává 90 lidí a slouží veřejnosti a na odvodech a mzdách odvedla 400 milionů korun.

"Dotace byla devětkrát kontrolována. Nikdy jsem nic trestného neudělal, ani v minulosti, ani v politice, kde mám čistý stůl. A to prokážu i u soudu," dodal bývalý ministerský předseda.

Podstatou případu je to, že Čapí hnízdo původně patřilo Babišovu holdingu Agrofert. V prosinci 2007 se však přeměnilo na akciovou společnost s akciemi na majitele a později získalo evropskou dotaci v programu pro malé a střední podniky, na kterou by jako součást Agrofertu nemělo nárok. Akcie údajně vlastnily Babišovy děti a partnerka. Společnost se po několika letech pod Agrofert vrátila. V roce 2017 Babiš vložil holding do svých svěřenských fondů.