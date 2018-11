Praha - Již počtvrté bude premiér Andrej Babiš obhajovat pozici předsedy hnutí ANO. Hnutí svolalo celostátní volební sněm na sobotu 16. února do Prahy. ČTK to řekl Vladimír Vořechovský z ANO. Krajské nominační sněmy se podle Vořechovského budou konat od konce roku do 20. ledna. Na konec ledna plánuje ANO ideovou schůzi v Ostravě, hnutí na ní připraví podklady pro jednání sněmu.

Na minulém sněmu před dvěma lety delegáti schválili změny stanov, které posílily pravomoci předsedy hnutí. Změna mimo jiné umožnila zasahovat do kandidátek hnutí pro volby na všech úrovních samosprávy. Do té doby měl pravomoc pouze výbor hnutí, ve kterém zasedají členové předsednictva a předsedové krajských organizací. Vořechovský nevyloučil, že i nadcházející sněm základní dokument upraví. Plánované změny ale neupřesnil.

V březnu 2017 hnutí ANO rovněž změkčilo podmínky svého morálního kodexu. Do té doby žádal morální kodex rezignaci na funkci už v případě jakéhokoli trestního stíhání. Reprezentant hnutí se nyní musí vzdát funkce až v případě obžaloby z úmyslného trestného činu nebo nedbalostního trestného činu v souvislosti s výkonem veřejné funkce. Předseda hnutí ANO Andrej Babiš čelí obvinění v souvislosti s padesátimilionovou dotací EU na stavbu farmy Čapí hnízdo.

Spolu s Babišem budou zřejmě funkce obhajovat další členové užšího vedení hnutí. Ze sestavy zvolené na minulém sněmu vypadl bývalý ministr obrany a zahraničí Martin Stropnický, který se letos vzdal politické kariéry a stal se velvyslancem v Izraeli.

Podle Vořechovského zatím nepadly žádné nominace. Změna v čele hnutí se neočekává, může se ale změnit obsazení místopředsednických pozic.

Před necelými dvěma lety získal Babiš při obhajobě nejvyšší stranické funkce 195 z 210 možných hlasů. Stejně jako před čtyřmi lety neměl soupeře. Po svém zvolení ocenil, že nedostal všechny platné hlasy, jako tomu bylo dříve. Poděkoval i těm, kteří mu hlas nedali. Bylo jich 11, zbývající čtyři hlasy byly neplatné.

Post prvního místopředsedy v únoru 2017 uhájil šéf sněmovního klubu ANO Jaroslav Faltýnek. Místopředsedy hnutí se před dvěma lety nově stali ministři životního prostředí a obrany Richard Brabec a Martin Stropnický. Funkce obhájili středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová a v současnosti už bývalý brněnský primátor Petr Vokřál.

Do širšího vedení hnutí ANO se v únoru 2017 dostali karlovarská hejtmanka Jana Vildumetzová (nyní Mračková Vildumetzová), která loni uspěla ve sněmovních volbách. Tehdejší místopředseda a nynější předseda Sněmovny Radek Vondráček a poslanci Ladislav Okleštěk, Roman Kubíček, Monika Oborná, Josef Bělica, Jan Řehounek a bývalý místopředseda hnutí Jan Volný.