Babiš bude jednat se šéfem Volkswagenu o továrně na akumulátory až po volbách

Praha - Jednání premiéra Andreje Babiše (ANO) s ředitelem automobilky Volkswagen Herbertem Diessem o plánované výstavbě továrny na akumulátory do elektrovozů v Česku se uskuteční až po volbách, uvedl dnes deník E15. Schůzka se podle deníku uskuteční 11. října místo původně uvažovaného 1. října. Továrna by mohla vzniknout v areálu bývalé hnědouhelné elektrárny Prunéřov 1.

"Schůzka má proběhnout 11. října v 11:00 v Hrzánském paláci," citoval deník mluvčího vlády Vladimíra Vořechovského. V předvolební době se podle něho těžko hledal termín, který by vyhovoval oběma stranám.

Memorandum o podpoře plánovaného projektu továrny na baterie v Česku podepsali na konci července vicepremiér Karel Havlíček (za ANO) a generální ředitel ČEZ Daniel Beneš. Zájem podle Havlíčka má Volkswagen, jehož součástí je Škoda Auto, a korejská LG. Podle dřívějších informací má investice v první fázi činit minimálně 52 miliard korun a v souvislosti s ní se předpokládá vznik minimálně 2300 nových pracovních míst.

ČEZ dříve uvedl, že plánovaná továrna na baterie do elektromobilů by mohla vyrobit baterie o kapacitě více než 30 gigawatthodin, což vystačí pro 400.000 až 800.000 osobních aut ročně.

Škoda Auto nedávno sdělila, že za deset let bude v Evropě prodávat 50 až 70 procent svých aut na elektřinu, loni v Evropě prodala přes 650.000 vozů. To by znamenalo, že při zachování objemu produkce bude na začátku příští dekády ročně vyrábět 300.000 až 450.000 aut na elektřinu. Loni byl podíl vyráběných škodovek na elektřinu pod pěti procenty. K růstu má přispět nový model Enyaq i další nejméně tři elektrické vozy, ale také rozšiřující se skupina hybridů. Vedle Škody v Česku vyrábí elektrické vozy i Hyundai.