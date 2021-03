Babiš bude jednat s Plagou o podobě letošních maturitních zkoušek

Praha - Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes bude jednat s ministrem školství Robertem Plagou (za ANO) o podobě maturitních zkoušek. Premiér začal minulý týden mluvit o možnosti udělit letos kvůli epidemii koronaviru takzvanou úřední maturitu se známkami podle průměru za celé studium. Plaga s tím nesouhlasí, šlo by podle něj o bezdůvodnou devalvaci vzdělávání. V úterý Babiš ve videu zveřejněném na twitteru uvedl možnost úřední maturity pro studenty, kteří doloží, že se nemohli plnohodnotně účastnit výuky na dálku.

Premiér pro svůj návrh jako argumenty uvádí e-maily od maturantů, někteří studenti podle něj v epidemii pomáhali v nemocnicích nebo domovech pro seniory a měl by se hledat způsob, jak jim ulehčit. Plaga v pondělí oznámil, že ve spolupráci se zástupci škol dokončuje další úpravy maturitních zkoušek, které by měly zohlednit právě zejména situaci studentů pracujících za epidemie v nemocnicích a sociálních službách.

Podle Babiše by se měla vést debata o třech variantách zkoušky. Vedle úřední pro studenty s problémy v distanční výuce by letošní maturita mohla mít také klasickou podobu pro studenty mířící na vysokou školu. Lehčí maturitu by letos mohli absolvovat zejména studenti bez zájmu o vysokoškolské studium, uvedl premiér.

Proti úředním maturitám se postavil také Svaz průmyslu a dopravy ČR, Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR nebo Česká konference rektorů. Podle Babiše je ale epidemie koronaviru výjimečná situace a úřední maturita bude jednorázovou záležitostí.

Podle údajů Cermatu se k jarnímu termínu maturit přihlásilo poprvé 72.751 studentů. Státní maturitní testy se mají konat od 3. do 7. května, školní maturity od 16. května. Praktické maturity začínají podle vyhlášky ministerstva od 1. dubna.