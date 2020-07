Babiš: Blížíme se k dohodě o Letňanech, na okruh Praze přispějeme

Praha - Praha a vláda se blíží k dohodě ohledně směn pozemků a dalšího postupu v Letňanech, kde chce premiér Andrej Babiš (ANO) postavit komplex pro státní úředníky. Babiš po dnešní schůzce s primátorem Zdeňkem Hřibem (Piráti) řekl novinářům, že stát by s magistrátem rád do poloviny září podepsal memorandum, které by mělo dosavadní neshody vyřešit. Kromě výstavby v Letňanech, směn pozemků nebo řešení vinohradské nemocnice a Nemocnice na Bulovce by mělo zahrnovat i slib státu přispět městu 60 miliardami korun na dostavbu vnitřního okruhu. Hřib potvrdil, že dnešní jednání bylo konstruktivní.

Premiér loni přišel se záměrem na pozemcích u stanice metra Letňany postavit areál tehdy označovaný jako "úřednická čtvrť" pro tisíce státních zaměstnanců. Velkou část pozemků tam však vlastní Praha, která by je musela na stát převést. Vedení města v čele s Hřibem plán odmítlo, primátor jej označil za "úřednické ghetto". Podle vedení města má na parcelách vzniknout čtvrť s více funkcemi než jenom administrativní a také nová nemocnice. Zároveň Hřib chtěl, aby stát stejně jako v Brně pomohl magistrátu s financováním poslední části městského okruhu. Na rozdíl od vnějšího, který je státní investicí, ho platí město.

Podle Babiše se nyní zdá, že se obě strany po delších neshodách přiblížily dohodě, která by umožnila začít připravovat projekt stavby v Letňanech a pokročit s majetkovými směnami mezi státem a magistrátem.

Premiér také řekl, že stát pomůže magistrátu s výkupem pozemků pro část úseku vnějšího okruhu mezi Běchovicemi a D1. Dohoda podle něj existuje i ohledně dostavby městského okruhu a jeho spolufinancování státem. "To by mělo být obsahem toho memoranda, že my na to poskytneme peníze, a to kolem 60 miliard," řekl. Město by mělo také od státu převzít prázdné kasárny v Karlíně, mohly by tam vzniknout například studentské koleje.

Vedení města už podle premiéra souhlasilo s převodem městských pozemků v areálu vinohradské nemocnice, na kterých chce stát postavit traumacentrum. Babiš zároveň nevyloučil možnost stavby nové nemocnice v Letňanech, která by nahradila Nemocnici na Bulovce. "V mezičase ale došlo k nějaké předběžné dohodě, že by se Bulovka rekonstruovala," řekl. To také vyžaduje majetkové vypořádání mezi státem a městem, jelikož magistrát vlastní 20 procent pozemků a většinu nemovitostí areálu, které pronajímá ministerstvu zdravotnictví.

Memorandum mezi vládou a magistrátem už nějakou dobu vzniká, podle Babiše jsou po dnešní schůzce domluveny hlavní parametry dohody. "Domluvili jsme se na vytvoření pracovních skupin a pana primátora jsem žádal, abychom hlavní linky spolupráce zkusili domluvit do 15. září," řekl. Prioritu má podle něj směna majetku ve dvou nemocnicích, kde by stát chtěl s pracemi začít co nejdříve.

"Shodli jsme se na tom, že společnou prioritou v oblasti směn majetku mezi Prahou a státem je v současné době řešení stavu zdravotnictví v hlavním městě, a to i v reakci na stávající epidemii koronaviru, a také otázka výkupu zelených pásů u pražského okruhu v úseku 511," uvedl primátor. Jeho náměstek pro dopravu Adam Scheinherr (Praha Sobě) doplnil, že stát městu poskytne pozemky pro zelené pásy. "Pro Prahu jsou také důležité pozemky v okolí budoucích stanic metra D a pro tramvajovou trať na Suchdol," dodal.

Radní pro majetek Jan Chabr (TOP 09) řekl, že město výměnou za pozemky ve vinohradské nemocnici získá tenisové kurty na Letné, pozemky pro nutnou rekonstrukci stanice záchranné služby v Praze 10 a objekt v Říčanské ulici. Náměstek Petr Hlaváček (za TOP 09) doplnil, že nyní budou následovat podrobná jednání ohledně směn v Nemocnice na Bulovce.