Babiš: ANO vzniklo proti tradičním stranám, nespojí se s nimi

Praha - ANO vzniklo jako protikorupční hnutí proti tradičním stranám, určitě se s nimi tedy nebude spojovat. ČTK to dnes napsal premiér Andrej Babiš (ANO) v reakci na návrh prezidenta Miloše Zemana, aby vládní partneři ANO a ČSSD vytvořili předvolební koalici. Podle Babiše prezident pravděpodobně vychází z toho, že se proti ANO všichni spojují. Šéf ČSSD Jan Hamáček ČTK napsal, že si spolupráci nedovede představit.

Zeman mluvil o koalicích Pirátů s hnutím STAN a také ODS s lidovci a TOP 09 v rozhovoru pro dnešní Mladou frontu Dnes (MfD). "Ty dvě koalice, které teď vznikly, jsou v podstatě hozením záchranného lana stranám, které by možná do Parlamentu nepronikly. Tedy STAN, lidovci a TOP 09," řekl. Doplnil, že by podle jeho názoru nebylo od věci, aby podobnou koalici uzavřelo i hnutí ANO s ČSSD. Je to ale jejich rozhodnutí, do kterého by prezident neměl zasahovat, doplnil.

Babiš na dotaz ČTK kandidaturu s ČSSD vyloučil. "Je to názor pana prezidenta, který možná vychází i z toho, že se všichni spojují proti hnutí ANO," uvedl. Zemanův výrok proto chápe, ale situaci vidí jinak. "My jsme vznikli jako protikorupční hnuti proti tradičním stranám, takže se s nimi spojovat určitě nebudeme," dodal.

Hamáček ČTK napsal, že loňské společné hlasování ANO s ODS o daňovém balíčku ukázalo, že ANO je v podstatě pravicové hnutí. "Společný volební blok si proto nedokážu představit," uvedl. Ve spojitosti s ČSSD se v poslední době mluví například o spolupráci se Zelenými, odboráři či nezávislými osobnostmi.

Šéf ČSSD dodal, že strana se pokusí o jinou spolupráci. "Bude se snažit zformovat volební alianci, která bude hájit dostupné a kvalitní veřejné služby, silný stát, který obstojí i v těžkých zkouškách. Bude prosazovat spravedlivé a solidární daně a dá občanům ČR opět naději a jistoty," doplnil.