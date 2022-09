Babiš: ANO má čtyři kandidáty na prezidenta. Sám oznámí rozhodnutí v říjnu

Praha - Hnutí ANO má čtyři možné uchazeče o post prezidenta. V rozhovoru to ČTK řekl předseda ANO a bývalý premiér Andrej Babiš. Jsou jimi šéfka klubu Alena Schillerová, první místopředseda hnutí Karel Havlíček a bývalý šéf Sněmovny Radek Vondráček. Čtvrté jméno prozradit nechtěl. Babiš chce sám své rozhodnutí o kandidatuře oznámit v druhé polovině října.

Dříve expremiér hovořil konkrétně o termínu 28. října. "Možná dřív, někdy v druhé polovině října," řekl nyní ČTK. Rozhodovat podle něj budou soukromé důvody, nikoli aktuální volební průzkumy.

Pro ANO podle Babiše není prezidentská kandidatura až tak důležitá jako návrat do vlády. Domnívá se ale, že opoziční hnutí někoho do volby vyšle. Má podle něj už čtyři kandidáty. "Na rozdíl od těch, kteří se tam hlásí kvůli podnikatelským nebo lobbistickým zájmům, náš kandidát bude čistý. Bude financován jen z hnutí, nebudeme brát žádné sponzory," poznamenal. "Určitě jsou to velice kvalitní kandidáti, kteří mají zkušenosti, na rozdíl od těch, kteří kandidují a v podstatě nemají žádné zkušenosti," dodal.

Hnutí by podle Babiše zvážilo případnou podporu některého z kandidátů postupujících do druhého kola, pokud by se do něj nedostal nominant ANO. "Doufám ale, že se dostane. Myslím, že naše voličské jádro je silné. Na druhé straně mně naši voliči na výjezdech stále víc říkají, abych nekandidoval, že mám být znovu premiér," doplnil Babiš.

Spolupráce s končícím prezidentem Milošem Zemanem byla podle Babiše dobrá do té doby, než odmítl akceptovat pověření k sestavení vlády po loňských sněmovních volbách, v nichž zvítězila koalice Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09). Další rozepře podle něj existovaly kvůli šéfovi Bezpečnostní informační služby (BIS) Michalu Koudelkovi.

Loni na podzim měl velkou starost o Zemanův zdravotní stav, řekl Babiš. "Volal jsem i jeho dceři, všichni jsme ho přesvědčovali, aby šel do nemocnice. Naštěstí potom šel a stal se zázrak a dnes funguje skvěle, má neskutečnou hlavu, za což ho obdivuji," poznamenal expremiér. Zeman mu podle něj nikdy nediktoval, kdo má například být v jím vedeném kabinetu.