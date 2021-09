Babiš: ANO do prezidentských voleb postaví kandidáta, konkrétní jméno ale nemá

Praha - Vládní hnutí ANO postaví do prezidentských voleb v roce 2023 vlastního kandidáta. Novinářům to dnes při otevření železniční stanice Praha-Zahradní Město řekl premiér a předseda ANO Andrej Babiš. Konkrétní jméno zatím podle něj hnutí nemá. V poslední prezidentské volbě v roce 2018 hnutí vlastního kandidáta nenasadilo, před druhým kolem pak podpořilo obhajujícího Miloše Zemana.

"Nemám kandidáta. Hnutí ANO určitě postaví do volby na prezidenta nějakého dobrého kandidáta. Ale nikdy jsme o tom v rámci hnutí nemluvili," řekl Babiš novinářům. Zeman v minulosti uvedl, že by prezidentem volil Babiše, pokud by se rozhodl kandidovat.

V poslední prezidentské volbě Babiš nasazení vlastního kandidáta ANO nevylučoval, po sněmovních volbách to však odmítl. Před prvním kolem ANO žádné doporučení svým voličům nevydalo, Babiš ale veřejně řekl, že bude volit Zemana. Před druhým kolem, ve kterém dosavadní hlavu státu vyzval nynější senátor Jiří Drahoš, výbor hnutí doporučil svým členům a sympatizantům dát hlas Zemanovi.

Zemanovi vyprší druhý mandát v březnu 2023, znovu se o post ucházet nemůže. Mezi nejpopulárnější potenciální kandidáty na hlavu státu patří podle průzkumu agentury STEM/MARK z letošního dubna moderátor a herec Marek Eben, senátorka Miroslava Němcová, generál Petr Pavel nebo senátoři Drahoš, Pavel Fischer, Marek Hilšer či Miloš Vystrčil. Babiš z první desítky vypadl, přitom v září 2019 byl v podobném výzkumu STEM/MARK favoritem.