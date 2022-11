Až 20.000 pražských domácností dnes bylo kvůli prasklému potrubí bez tepla

Praha - Noční havárie teplovodu dnes na několik hodin přerušila dodávky tepla zhruba do 20.000 domácností v jihovýchodní části Prahy. Důvodem byla závada na potrubí. Část odběratelů byla díky záložním zdrojům připojena k teplu už ráno, další části města postupně během dne. Nejdéle, asi do 18:00, čekali na obnovení dodávek lidé ve Vršovicích. ČTK to řekl mluvčí společnosti Pražská teplárenská Marek Pšeničný.

Havárii teplovodu řešila Pražská teplárenská zhruba od dnešních 03:00. "Prasklo potrubí a bylo zapotřebí odstavit ty oblasti, které jsou momentálně bez dodávek," řekl ráno ČTK Pavel Maďar, vedoucí odboru prodeje tepla Pražské teplárenské. Firma poté na webu upřesnila, že porucha nastala na potrubí v ulicích Zálesí v Krči a Moldavská ve Vršovicích.

Nad ránem, kdy byla situace nejhorší, bylo podle Pšeničného bez dodávek tepla zhruba 20.000 pražských domácností. Jejich počet se ale rychle snižoval s tím, jak se technikům dařilo spouštět záložní zdroje. Už po ránu se tak počet domácností bez tepla snížil přibližně na 10.000, jak řekl ČTK Maďar kolem 08:30.

Díky záložním zdrojům se nejprve podařilo obnovit dodávky v části Jižního Města, na Lhotce a v Modřanech, později i v Krči, Lhotce, Libuši a Kamýku. Kolem 16:00 byl k teplu připojen i zbytek sídliště Jižní Město. Nejdéle čekalo na obnovení dodávek zhruba 1400 odběratelů ve Vršovicích, které se podařilo připojit kolem 18:00.

Podle mluvčího Pražské teplárenské se může oprava prasklého potrubí protáhnout do pátku. Firma dodává v Praze teplo asi do 230.000 domácností.

Teplo pro Prahu se vyrábí v elektrárně Mělník, kterou provozuje společnost ČEZ. "Horkovod z Mělníka je v pořádku," sdělil dnes ráno na dotaz ČTK mluvčí ČEZ Ladislav Kříž.

Dispečink Pražské teplárenské ráno uváděl, že se částečná porucha týkala oblastí Jižního Města, Košíku, Chodova, Opatova, Modřan, Kamýku, Novodvorské, Hájů, Lhotky, sídliště Krč i ulic Vinohradská, Ruská, Vršovická či Bohdalce. Podle Pšeničného se výpadek dotkl bytů a administrativních budov, například Thomayerova nemocnice v Krči podle něj zasažena nebyla, protože má vlastní zdroj vytápění.